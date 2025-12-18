Além do Cristo: conheça 5 passeios culturais para fazer no Rio de Janeiro
Explore o Theatro Municipal, o Museu do Amanhã e outros tesouros culturais da cidade maravilhosa, perfeitos para diversificar o seu roteiro de viagem
A previsão de tempo instável no Rio de Janeiro não precisa ser sinônimo de roteiro cancelado. A cidade vai muito além de suas praias e paisagens naturais, oferecendo um circuito cultural vibrante e, em grande parte, protegido da chuva. É a oportunidade perfeita para conhecer espaços que contam a história e a alma carioca de um jeito diferente e surpreendente.
Prepare-se para descobrir verdadeiros tesouros arquitetônicos, artísticos e históricos que enriquecem qualquer viagem. Esses passeios são ideais para quem busca uma experiência cultural profunda na cidade maravilhosa, independentemente do que diz a meteorologia.
Theatro Municipal: uma viagem no tempo
Inspirado na Ópera de Paris, o Theatro Municipal é uma joia arquitetônica no coração do Rio. Localizado na Cinelândia, o prédio impressiona pelos detalhes em ouro, vitrais e mármores. Além de espetáculos de balé e ópera, é possível fazer visitas guiadas para conhecer os bastidores e a história do local, que é um dos palcos mais importantes do Brasil desde sua inauguração em 1909.
Museu do Amanhã: ciência e futuro na Praça Mauá
Com um design futurista assinado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o Museu do Amanhã tornou-se um ícone da zona portuária revitalizada. O espaço convida à reflexão sobre sustentabilidade e o futuro do planeta através de exposições interativas e tecnológicas. É um passeio que combina ciência, arte e uma vista espetacular da Baía de Guanabara.
Real Gabinete Português de Leitura: um cenário de filme
Muitas vezes comparado à biblioteca dos filmes da saga “Harry Potter”, este lugar é um santuário para os amantes de livros. Fundado em 1837 por imigrantes portugueses, o Real Gabinete abriga o maior acervo de obras de autores portugueses fora de Portugal, em um salão com estantes imensas que vão do chão ao teto. A beleza do estilo neomanuelino e a atmosfera silenciosa fazem desta uma visita inesquecível no centro da cidade.
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): arte para todos
Instalado em um prédio histórico e imponente, o CCBB é um dos centros culturais mais visitados do país. Sua programação é sempre diversificada, com grandes exposições de arte, mostras de cinema, peças de teatro e eventos musicais. A entrada para as exposições costuma ser gratuita, o que o torna uma opção acessível e de alta qualidade para um dia cultural.
Museu de Arte do Rio (MAR): a alma carioca em exposição
Vizinho do Museu do Amanhã, o MAR ocupa dois prédios de estilos diferentes, unidos por uma cobertura fluida em formato de onda. Suas exposições são dedicadas a contar a história da cidade e de seus habitantes por meio da arte. Do terraço, é possível ter uma das vistas mais bonitas da Praça Mauá, fechando o passeio com uma paisagem de cartão-postal.
