5 paraísos no Nordeste para fugir do óbvio nas suas próximas férias

O Nordeste brasileiro é um convite permanente para as férias, mas fugir dos destinos lotados pode ser um desafio. Para quem busca tranquilidade, paisagens preservadas e uma experiência mais autêntica, existem vilarejos e praias que ainda se mantêm como refúgios. Longe da agitação dos grandes centros turísticos, esses lugares oferecem um ritmo mais lento e uma imersão cultural única.

Se a ideia é trocar a multidão pela calmaria e descobrir um Nordeste que poucos conhecem, vale a pena considerar rotas alternativas. Preparamos uma lista com cinco destinos que entregam cenários deslumbrantes e a paz que você procura para seu próximo descanso.

São Miguel dos Milagres, Alagoas

Localizado na Rota Ecológica dos Milagres, este destino é a definição de paraíso rústico. Com praias de águas mornas protegidas por recifes de corais, que formam piscinas naturais na maré baixa, a vila oferece uma atmosfera serena. É o lugar perfeito para quem quer se desconectar, caminhar por praias quase desertas e se hospedar em pousadas charmosas.

Ilha de Boipeba, Bahia

Vizinha da badalada Morro de São Paulo, Boipeba preserva um ambiente de ilha intocada, onde veículos são raros e o transporte principal é feito a pé, de trator ou barco. Suas praias, como Moreré e Castelhanos, são famosas pelas piscinas naturais repletas de vida marinha. É um santuário ecológico que combina simplicidade com paisagens de tirar o fôlego.

Barra Grande, Piauí

No litoral do Piauí, este vilarejo se tornou um dos principais pontos para a prática de kitesurf no Brasil, graças aos seus ventos constantes. Mesmo com o crescimento, Barra Grande mantém um clima descontraído e rústico. A vida noturna é agitada na medida certa, e durante o dia, o cenário de praias extensas e mar calmo convida ao relaxamento.

Galinhos, Rio Grande do Norte

Isolada em uma península, a vila de Galinhos só é acessível por barco ou veículos 4x4, o que ajuda a preservar sua tranquilidade. O cenário é único, marcado por dunas de areia, salinas que formam espelhos d’água e praias desertas. Passeios de charrete e de barco pelo braço de mar são as principais atividades, ideais para quem busca uma imersão total na natureza.

Praia do Espelho, Bahia

Situada entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho é consistentemente listada entre as mais bonitas do Brasil. Suas falésias coloridas, coqueiros e piscinas naturais que se formam na maré baixa criam um visual impressionante. Embora seja mais sofisticada que outros destinos da lista, ainda oferece um refúgio de paz, especialmente fora da alta temporada, quando a praia se torna quase exclusiva.

