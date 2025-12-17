7 passeios imperdíveis para fazer em Maceió e no litoral de Alagoas

Alagoas não é chamado de “Caribe Brasileiro” por acaso. Com um litoral repleto de praias de águas cristalinas, mornas e areia branca, o estado atrai turistas durante todo o ano em busca de cenários paradisíacos. A partir de Maceió, é possível explorar uma série de destinos que oferecem desde piscinas naturais repletas de peixes até encontros grandiosos de rios com o mar.

Para ajudar no planejamento da sua viagem, separamos sete experiências que não podem ficar de fora do roteiro, combinando as atrações mais famosas com tesouros que revelam a diversidade natural e cultural da região.

Piscinas Naturais de Maragogi

Conhecidas como o principal cartão-postal do estado, as piscinas naturais de Maragogi são formadas por recifes de corais a cerca de seis quilômetros da costa. O acesso é feito por catamarãs ou lanchas, e é fundamental verificar a tábua de marés antes de agendar o passeio. A experiência só é completa com a maré baixa, quando a vida marinha fica mais visível.

Rota Ecológica de Milagres

Para quem busca tranquilidade e um cenário mais rústico, São Miguel dos Milagres é o destino ideal. A Rota Ecológica conecta praias quase desertas, como a Praia do Toque, com coqueirais a perder de vista. A região também abriga o Santuário do Peixe-Boi, um projeto de preservação que permite observar o mamífero em seu habitat natural durante passeios guiados.

Praia do Gunga e Falésias

Localizada no município de Roteiro, a Praia do Gunga é famosa pelo encontro das águas da Lagoa do Roteiro com o mar. A paisagem é emoldurada por um imenso coqueiral. Além do banho de mar, os passeios de buggy até as falésias coloridas e a subida no mirante na entrada da praia são paradas obrigatórias para fotos incríveis.

Passeio das 9 Ilhas na Lagoa Mundaú

Nem só de mar vive o turismo alagoano. O passeio das 9 Ilhas, partindo de Maceió, explora a beleza da Lagoa Mundaú a bordo de um catamarã. O roteiro passa por pequenas vilas de pescadores e manguezais preservados, revelando a cultura local. Uma das paradas permite um mergulho refrescante nas águas da lagoa.

Praia do Francês

A poucos quilômetros de Maceió, a Praia do Francês é uma das mais frequentadas e oferece duas experiências distintas. De um lado, uma barreira de corais forma uma piscina natural calma, ideal para famílias. Do outro, as ondas fortes atraem surfistas. A orla possui excelente estrutura de bares e restaurantes.

Foz do Rio São Francisco

Este é um passeio que mostra um lado diferente e grandioso de Alagoas. Partindo da cidade histórica de Piaçabuçu, barcos navegam pelo "Velho Chico" até o seu encontro com o Oceano Atlântico. A paisagem é marcada por dunas douradas móveis e uma natureza exuberante, proporcionando uma experiência visual única.

Dunas de Marapé

Situado em Jequiá da Praia, o complexo Dunas de Marapé oferece uma estrutura completa para um dia de lazer. O local fica entre o rio e o mar, com uma travessia de barco necessária para chegar ao ponto principal. Lá, os visitantes podem aproveitar a praia, fazer trilhas pelas dunas ou desfrutar de um banho tranquilo nas águas do rio Jequiá.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.