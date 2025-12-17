5 destinos misteriosos para quem é fascinado por histórias de OVNIs

O interesse por fenômenos extraterrestres nunca esteve tão em alta, e para os entusiastas de OVNIs, alguns lugares no mundo são paradas obrigatórias. Esses destinos se tornaram famosos por supostos avistamentos, incidentes misteriosos e uma cultura que abraça o desconhecido. Se você é fascinado por histórias de outros mundos, prepare as malas para conhecer locais onde o céu parece guardar mais segredos do que estrelas.

De desertos nos Estados Unidos a chapadas no Brasil, a busca por respostas ou apenas por uma boa história atrai milhares de turistas todos os anos. Cada um desses locais oferece uma experiência única, misturando paisagens impressionantes com relatos intrigantes que desafiam a nossa compreensão do universo.

Roswell, Novo México (EUA)

Nenhuma lista sobre OVNIs estaria completa sem Roswell. A cidade ficou mundialmente famosa após a suposta queda de um objeto voador não identificado em 1947. O incidente transformou o lugar em um centro de peregrinação para ufólogos e curiosos. O principal ponto turístico é o International UFO Museum and Research Center, que explora a fundo o caso e outros avistamentos ao redor do mundo.

Área 51, Nevada (EUA)

Embora seja uma base militar secreta e de acesso restrito, a Área 51 alimenta o imaginário popular há décadas. Localizada no deserto de Nevada, a instalação é o epicentro de inúmeras teorias da conspiração envolvendo tecnologia alienígena e naves espaciais capturadas. Turistas podem percorrer a "Extraterrestrial Highway" e visitar a cidade de Rachel, um pequeno povoado que se tornou ponto de encontro para quem busca observar luzes estranhas no céu.

Chapada dos Veadeiros, Goiás (Brasil)

No coração do Brasil, a Chapada dos Veadeiros é conhecida não apenas por suas cachoeiras e natureza exuberante, mas também por seu forte misticismo. A região é cortada pelo Paralelo 14, latitude que também passa perto de outros locais considerados sagrados na América do Sul, como Machu Picchu. Acredita-se que a abundância de cristais de quartzo no solo potencialize o magnetismo da área, o que, segundo teorias esotéricas, atrairia energias e naves de outros planetas. Relatos de luzes e objetos voadores são comuns entre moradores e visitantes, tornando o local um dos principais pontos de vigília ufológica do país.

Wycliffe Well, Austrália

Conhecida como a "Capital dos OVNIs da Austrália", esta pequena localidade no Território do Norte promete avistamentos quase diários. A fama começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando soldados relataram objetos estranhos nos céus. Desde então, a reputação só cresceu. O Wycliffe Well Holiday Park abraça o tema, com decorações de alienígenas e um registro detalhado de avistamentos ao longo dos anos.

San Clemente, Chile

O Chile é um dos países com o maior número de relatos de OVNIs no mundo, e a comuna de San Clemente oficializou essa vocação. O governo local criou a primeira "Ruta Ovniológica" do mundo, um trajeto de 30 quilômetros que passa por áreas com alta incidência de avistamentos. O passeio inclui paradas em locais onde ocorreram pousos e contatos, segundo os relatos, oferecendo uma imersão completa no mistério extraterrestre ???ino.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.