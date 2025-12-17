Uma viagem pelos sabores do Nordeste: 7 pratos que você precisa provar
A culinária nordestina é uma atração à parte; de acarajé a moqueca, descubra os pratos imperdíveis que contam a história e a cultura da região
Explorar o Nordeste brasileiro é uma experiência que vai muito além das praias paradisíacas e da cultura vibrante. A culinária local, rica e diversificada, é uma atração por si só, com sabores que variam de estado para estado, da Bahia a Pernambuco e do Ceará ao Maranhão. Para quem planeja uma visita ou apenas deseja conhecer mais sobre essa riqueza gastronômica, alguns pratos são paradas obrigatórias.
Com ingredientes que vão do sertão ao litoral, a cozinha nordestina encanta pela originalidade e intensidade. Conheça sete iguarias que representam o melhor dessa tradição e que você não pode deixar de provar.
1. Acarajé
Símbolo da Bahia, o acarajé é um bolinho de feijão-fradinho moído, frito em azeite de dendê. Servido quente e aberto ao meio, é recheado com vatapá, caruru, camarão seco, vinagrete (salada de tomate e cebola) e pimenta. É a comida de rua que melhor representa a alma de Salvador.
2. Moqueca Baiana
Diferente de outras versões pelo Brasil, a moqueca baiana se destaca pelo uso de azeite de dendê e leite de coco, que conferem ao prato uma cremosidade e um sabor inconfundíveis. Feita com peixe, camarão ou outros frutos do mar, é um cozido rico e aromático, geralmente acompanhado de arroz, pirão e farofa.
3. Carne de Sol com Macaxeira
Um clássico do sertão, a carne de sol é preparada com um processo de salga leve e secagem ao sol ou em local ventilado. O resultado é uma carne macia e saborosa, servida frita ou assada na brasa, quase sempre ao lado de macaxeira cozida (aipim) e regada com manteiga de garrafa.
4. Baião de Dois
Embora muito associado ao Ceará, este prato tem sua origem disputada e é um símbolo em todo o Nordeste. O baião de dois é a combinação perfeita de arroz e feijão-fradinho cozidos juntos. A receita tradicional leva ainda queijo coalho em cubos, carne-seca desfiada ou linguiça, garantindo uma refeição completa e cheia de sustância.
5. Vatapá
Embora seja um acompanhamento famoso do acarajé, o vatapá também brilha como prato principal. Trata-se de um creme denso feito com pão ou farinha de rosca, camarão, leite de coco, amendoim e, claro, azeite de dendê. Sua textura aveludada e sabor marcante o tornam inesquecível.
6. Galinha Cabidela
Uma iguaria para paladares ousados, a galinha cabidela ou ao molho pardo tem um sabor intenso e único. O prato consiste em pedaços de frango cozidos lentamente no próprio sangue do animal, que forma um molho escuro e encorpado. É tradicionalmente servido com arroz branco.
7. Sarapatel
De origem portuguesa, o sarapatel foi adaptado no Nordeste e se tornou um prato forte e muito temperado. É um guisado preparado com miúdos e sangue de porco ou carneiro, cozido com muitas especiarias. É uma daquelas receitas que contam histórias e preservam tradições familiares.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.