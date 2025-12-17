Feriados de 2026: veja o calendário e planeje suas viagens do ano

Para quem gosta de planejar viagens e aproveitar folgas, 2026 promete ser um ano generoso. Com vários feriados caindo em segundas, quintas ou sextas-feiras, as chances de emendar o descanso e curtir um período maior longe da rotina serão frequentes. O calendário começa com a Confraternização Universal, celebrada em uma quinta-feira, 1º de janeiro.

A organização antecipada permite não só garantir melhores preços em passagens e hospedagens, mas também alinhar as expectativas com o trabalho e a família. Conhecer as datas com antecedência é o primeiro passo para transformar um simples dia de folga em uma pequena viagem ou em um merecido descanso em casa.

Feriados nacionais de 2026

O primeiro feriado prolongado oficial chega em abril com a Paixão de Cristo, celebrada no dia 3, uma sexta-feira, garantindo três dias de descanso. No mesmo mês, o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, cairá em uma terça-feira, o que pode permitir uma ponte para quem conseguir folgar na segunda.

Maio também traz boas notícias com o Dia do Trabalho, em 1º de maio, que será uma sexta-feira, proporcionando um fim de semana de três dias. No segundo semestre, a Independência do Brasil, em 7 de setembro, também será em uma segunda-feira, garantindo outra folga prolongada.

O segundo semestre continua com excelentes oportunidades para esticar o descanso. Tanto o dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, quanto o Dia de Finados, em 2 de novembro, cairão em segundas-feiras, resultando em dois feriados prolongados. Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, será em um domingo.

O fim do ano reserva mais dois feriados prolongados. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, serão comemorados em sextas-feiras, encerrando a semana de trabalho mais cedo e garantindo três dias de folga em cada ocasião.

Pontos facultativos que viram folga

Além dos feriados oficiais, os pontos facultativos costumam render os maiores períodos de descanso, especialmente o Carnaval. Em 2026, a festa acontecerá nos dias 16 e 17 de fevereiro, uma segunda e terça-feira. A Quarta-feira de Cinzas, no dia 18, tem ponto facultativo até as 14h.

Outra data importante no calendário é o Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, uma quinta-feira. Embora seja ponto facultativo na maior parte do país, a data é tradicionalmente adotada como folga por muitas empresas e órgãos públicos, permitindo mais um feriado prolongado para quem pode emendar a sexta-feira.

Por fim, o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, cai em uma quarta-feira. Para o funcionalismo, a data é de folga, mas não gera um feriado prolongado naturalmente. Para quem trabalha no setor privado, a data geralmente é um dia normal de expediente.

