A cidade dos cristais em Goiás: um roteiro místico no coração do Brasil

Cristalina não é só a maior reserva de cristais de rocha do mundo; conheça os garimpos abertos à visitação, as lojas de pedras e as belezas naturais da região

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
17/12/2025 10:55

A cidade dos cristais em Goiás: um roteiro místico no coração do Brasil
Pedra Chapéu do Sol, um enorme bloco de Quartzito que pesa mais de 340 toneladas, compõe as belezas naturais de Cristalina, Capital Goiana dos Cristais, destacando o ecoturismo da região. crédito: Reprodução/ Prefeitura de Cristalina

No coração de Goiás, a cidade de Cristalina se reafirma como um destino único que vai além das belezas do cerrado. Conhecida por abrigar a maior reserva de cristais de rocha do planeta e nomeada oficialmente a Capital Goiana dos Cristais em 2024, a região atrai um número crescente de turistas em busca de energia, misticismo e contato direto com as riquezas minerais do Brasil. O interesse renovado transforma o município em um roteiro imperdível.

A fama não é exagero. O solo de Cristalina é tão rico que é comum encontrar fragmentos de quartzo brilhando sob o sol. Essa abundância mineral deu origem a uma economia vibrante, centrada na extração e comercialização de pedras preciosas e semipreciosas, que podem ser vistas em seu estado bruto ou lapidadas em joias e objetos de decoração.

A cidade oferece uma imersão completa neste universo fascinante. O roteiro para os visitantes é diversificado e costuma incluir experiências que unem a aventura da mineração ao relaxamento em meio à natureza.

O que fazer em Cristalina

Uma das atividades mais autênticas é a visita aos garimpos abertos ao público. Nesses locais, é possível acompanhar de perto o processo de extração dos cristais e até mesmo adquirir pedras diretamente da fonte. A experiência proporciona uma visão real do trabalho que transforma a riqueza bruta do solo em peças admiradas no mundo todo.

Para quem deseja levar uma lembrança, as lojas especializadas no centro da cidade e o Mercado do Cristal são paradas obrigatórias. Esses locais oferecem uma vasta gama de produtos, desde pequenos cristais de quartzo e ametistas, incluindo os raros cristais lemurianos, até peças de design exclusivo. É uma oportunidade para encontrar itens energéticos ou simplesmente decorativos.

Além do apelo místico, Cristalina surpreende com suas belezas naturais. O Balneário das Lajes é um dos principais pontos turísticos, com suas formações rochosas que criam piscinas naturais de água cristalina. O local é ideal para um dia de descanso e lazer em família, mostrando que a cidade oferece mais do que apenas pedras preciosas.

Localizada estrategicamente no Planalto Central, Cristalina fica a aproximadamente 135 quilômetros de Brasília e a 280 quilômetros de Goiânia. O acesso facilitado por rodovias bem conservadas torna o destino uma excelente opção para viagens curtas de fim de semana, combinando misticismo, compras e ecoturismo em um só lugar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

