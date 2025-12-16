7 aparelhos que mais gastam energia mesmo no modo 'standby'

Aquele pequeno LED aceso nos aparelhos eletrônicos, mesmo quando estão "desligados", representa um gasto contínuo de energia que pode surpreender na conta de luz no fim do mês. Esse consumo "fantasma", conhecido como modo standby, mantém os dispositivos prontos para serem ativados rapidamente, mas cobra seu preço em silêncio. Segundo o Inmetro, esse modo de espera pode ser responsável por até 12% do consumo total de energia de uma residência.

Diferente do roteador Wi-Fi, cujo consumo 24 horas por dia é funcional, outros equipamentos domésticos são os verdadeiros vilões quando o assunto é desperdício de energia. Identificar quais são eles é o primeiro passo para uma economia real e sem esforço no dia a dia.

Conheça os sete principais aparelhos que mais consomem energia enquanto estão em modo de espera.

1. Decodificador de TV por assinatura

Este é frequentemente o campeão de consumo em standby, podendo gastar entre 15 e 30 watts continuamente. O aparelho precisa se manter conectado à rede para receber atualizações de programação e gravar conteúdos agendados, o que o torna um dos que mais gastam energia de forma contínua, mesmo sem estar em uso ativo.

2. Televisão

Especialmente as smart TVs modernas, que se mantêm conectadas à internet para inicializar rapidamente, podem consumir uma quantidade considerável de energia. Modelos mais antigos ou com a função de "início rápido" ativada gastam mais para manter o receptor e os sistemas internos ativos, enquanto os mais novos são mais eficientes.

3. Videogame

Consoles de última geração possuem modos de "repouso" que realizam downloads de atualizações em segundo plano. Essas funcionalidades, embora convenientes, exigem que o aparelho permaneça em um estado de consumo de energia elevado, que pode chegar a 13 watts mesmo quando não se está jogando.

4. Computador e notebook

Deixar o computador em modo de suspensão ou hibernação não zera o consumo. A memória RAM e outros componentes continuam energizados para permitir um retorno rápido ao trabalho, com um gasto que pode variar de 2 a 10 watts. Monitores, mesmo com a tela apagada, também seguem consumindo.

5. Micro-ondas

O relógio digital e o painel luminoso do micro-ondas são responsáveis por um consumo pequeno, mas constante, geralmente entre 2 e 5 watts. Ao longo de um mês inteiro, 24 horas por dia, esse gasto se acumula e contribui para uma conta de luz mais alta.

6. Aparelhos de som e home theater

Equipamentos de áudio, principalmente os que possuem display digital e função de controle remoto, permanecem em standby para serem ligados a qualquer momento. Sistemas mais complexos com várias caixas de som e amplificadores podem ter um consumo passivo significativo.

7. Carregadores na tomada

Mesmo sem um celular ou outro dispositivo conectado, um carregador plugado na tomada continua a consumir uma pequena quantidade de energia. O impacto individual é mínimo (geralmente abaixo de 0,5 watt), mas a soma de vários carregadores espalhados pela casa pode fazer diferença.

Como economizar de forma simples?

A solução mais eficaz é tirar os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso prolongado. Para facilitar esse processo, uma dica prática é usar filtros de linha (as famosas "réguas") com interruptor. Com apenas um botão, você desliga completamente vários dispositivos de uma só vez, como a TV, o decodificador e o videogame, zerando o consumo fantasma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.