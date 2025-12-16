Domingo Sem Catraca em BH: para onde ir de graça no fim de semana

Explorar Belo Horizonte sem gastar com transporte já é uma realidade aos domingos. Com o programa "Domingo Sem Catraca", todas as linhas de ônibus da capital mineira têm passagem gratuita, um convite para redescobrir a cidade. A iniciativa da prefeitura facilita o acesso a parques, centros culturais e feiras, transformando o fim de semana em uma ótima oportunidade de lazer.

O benefício vale para todas as viagens realizadas dentro do município, sem limite de uso. Basta embarcar e passar pela roleta. A medida busca incentivar a ocupação dos espaços públicos e o acesso à cultura, movimentando a economia local. Para ajudar você a aproveitar ao máximo, separamos cinco roteiros incríveis e gratuitos que podem ser acessados facilmente com o transporte público.

5 passeios para aproveitar o ônibus de graça em BH

Circuito Liberdade: Um dos maiores complexos culturais do país, o circuito reúne museus e espaços de arte na Praça da Liberdade. A maioria das instituições oferece entrada gratuita aos domingos, com exposições que vão da arte contemporânea à história de Minas Gerais. Várias linhas de ônibus atendem a região central e deixam você a poucos passos da praça. Orla da Lagoa da Pampulha: O conjunto arquitetônico da Pampulha, patrimônio mundial da UNESCO, é um passeio obrigatório. Você pode usar os ônibus para chegar a pontos icônicos como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha ou a Casa do Baile. A orla de 18 quilômetros é perfeita para caminhadas e para apreciar a vista. Parque Municipal Américo Renné Giannetti: Localizado no coração da cidade, o parque é um refúgio de natureza em meio à agitação do centro. Com seus lagos, coreto e vasta área verde, é o lugar ideal para piqueniques, caminhadas e passeios em família. Por ser uma área central, diversas linhas de ônibus param em seus arredores, facilitando o acesso. Feira de Artesanato da Afonso Pena: A tradicional Feira Hippie, que acontece aos domingos na principal avenida da cidade, é um programa clássico. O evento reúne milhares de barracas de artesanato, roupas e comidas típicas. O acesso é muito fácil, já que a Avenida Afonso Pena é um dos principais corredores do transporte público da capital. Mirante do Mangabeiras: Para quem busca uma vista panorâmica de Belo Horizonte, o Mirante do Mangabeiras é a escolha certa. O local oferece um dos cartões-postais mais famosos da capital, com uma visão privilegiada da cidade e da Serra do Curral. Algumas linhas de ônibus deixam os passageiros próximo à portaria do Parque do Mangabeiras, que fica ao lado do mirante.

