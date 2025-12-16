Violência contra a mulher: como denunciar um agressor de forma segura

Denunciar um agressor é o passo mais importante para uma mulher quebrar o ciclo da violência doméstica. Saber como e onde pedir ajuda de forma segura é fundamental para garantir a proteção da vítima. O principal canal para isso no Brasil é a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que oferece um serviço completo e sigiloso.

O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a ligação é gratuita de qualquer telefone. Com um atendimento 100% realizado por mulheres e disponível em português, inglês, espanhol e Libras, a central oferece acolhimento e escuta qualificada. A denúncia pode ser feita pela própria vítima ou por terceiros, de forma anônima, garantindo a segurança de quem procura ajuda.

Além do telefone, o serviço foi ampliado para outros canais digitais para facilitar o contato discreto. É possível fazer a denúncia pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para o número (61) 9610-0180, pelo e-mail central180@mulheres.gov.br ou por videochamada em Libras.

Outras formas de pedir ajuda

Em situações de emergência, quando a agressão está acontecendo, o número 190 da Polícia Militar deve ser acionado imediatamente. Para formalizar a ocorrência, a vítima pode procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) mais próxima. Caso não exista uma na cidade, qualquer delegacia de polícia pode registrar o boletim.

Outra ferramenta importante é a campanha "Sinal Vermelho". Com um "X" vermelho desenhado na palma da mão, a mulher pode sinalizar que está em perigo em farmácias, repartições públicas e outros estabelecimentos parceiros. Os funcionários são treinados para acionar a polícia discretamente ao verem o sinal.

O que acontece após a denúncia?

Após o registro, a denúncia é encaminhada aos órgãos competentes, como a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A partir daí, uma investigação é iniciada. A vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, que obrigam o agressor a manter distância e podem incluir outras restrições para garantir sua segurança.

O ato de denunciar aciona uma rede de proteção que trabalha para responsabilizar o agressor e proteger a mulher, sendo o primeiro e mais importante passo para uma vida livre de violência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.