Quer trabalhar em uma startup? 5 dicas para entrar na área tech

O ecossistema de tecnologia de Belo Horizonte, conhecido como “San Pedro Valley”, continua em franca expansão, sendo reconhecido como o 4º que mais cresce no mundo e o 1º da América Latina na categoria "Rising Stars". Com esse ritmo, a busca por novos talentos é constante. Startups e empresas de inovação na capital mineira estão com vagas abertas, mas para se destacar é preciso ir além do currículo tradicional, pois a cultura ágil e dinâmica desses ambientes exige um perfil profissional específico.

Conquistar uma posição nesse mercado competitivo envolve uma combinação de habilidades técnicas e comportamentais. As empresas valorizam candidatos que demonstram proatividade, capacidade de adaptação e um interesse genuíno em resolver problemas. Mais do que apenas executar tarefas, o profissional precisa estar alinhado com a mentalidade de crescimento rápido que define uma startup.

Se você deseja fazer parte desse movimento, preparar-se de forma estratégica é o primeiro passo. Entender o que as empresas buscam e como apresentar suas qualificações de maneira eficaz pode abrir portas. Veja cinco dicas essenciais para aumentar suas chances de conseguir um emprego na área de tecnologia em BH.

5 passos para entrar no mercado de tecnologia

Domine as habilidades certas: o primeiro passo é focar nas competências mais requisitadas. Além de linguagens de programação como Python e JavaScript, áreas como análise de dados, computação em nuvem (cloud) e experiência do usuário (UX) estão em alta. Busque cursos e certificações que comprovem seu conhecimento prático nessas frentes. Desenvolva suas soft skills: a capacidade de se comunicar bem, trabalhar em equipe e se adaptar a mudanças é crucial. Startups operam em cenários de incerteza, e profissionais que demonstram resiliência e inteligência emocional para lidar com desafios são extremamente valorizados. A proatividade para aprender e resolver problemas de forma autônoma também é um grande diferencial. Construa um portfólio sólido: um diploma é importante, mas um portfólio com projetos reais mostra o que você é capaz de fazer. Crie projetos pessoais, contribua com iniciativas de código aberto em plataformas como o GitHub ou desenvolva pequenos aplicativos. Essa é a melhor forma de demonstrar suas habilidades técnicas na prática. Conecte-se com a comunidade local: participe de eventos, meetups e workshops do ecossistema de inovação de Belo Horizonte. Estar presente nesses ambientes permite que você conheça pessoas, entenda as tendências do mercado e fique sabendo de oportunidades que muitas vezes não são divulgadas em portais de emprego tradicionais. Pesquise e entenda a cultura da empresa: cada startup tem uma cultura, missão e valores específicos. Antes de uma entrevista, pesquise a fundo sobre a empresa, entenda o produto ou serviço que ela oferece e pense em como suas habilidades podem contribuir para o crescimento do negócio. Demonstrar esse interesse genuíno faz toda a diferença no processo seletivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.