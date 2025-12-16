Quer trabalhar em uma startup? 5 dicas para entrar na área tech
O setor de tecnologia em BH não para de crescer e busca profissionais; veja as habilidades mais procuradas e como se preparar
compartilheSIGA
O ecossistema de tecnologia de Belo Horizonte, conhecido como “San Pedro Valley”, continua em franca expansão, sendo reconhecido como o 4º que mais cresce no mundo e o 1º da América Latina na categoria "Rising Stars". Com esse ritmo, a busca por novos talentos é constante. Startups e empresas de inovação na capital mineira estão com vagas abertas, mas para se destacar é preciso ir além do currículo tradicional, pois a cultura ágil e dinâmica desses ambientes exige um perfil profissional específico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conquistar uma posição nesse mercado competitivo envolve uma combinação de habilidades técnicas e comportamentais. As empresas valorizam candidatos que demonstram proatividade, capacidade de adaptação e um interesse genuíno em resolver problemas. Mais do que apenas executar tarefas, o profissional precisa estar alinhado com a mentalidade de crescimento rápido que define uma startup.
Leia Mais
PBH abre curso gratuito de programação web com 50 vagas para mulheres
Prefeitura de BH oferta 256 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,7 mil
Se você deseja fazer parte desse movimento, preparar-se de forma estratégica é o primeiro passo. Entender o que as empresas buscam e como apresentar suas qualificações de maneira eficaz pode abrir portas. Veja cinco dicas essenciais para aumentar suas chances de conseguir um emprego na área de tecnologia em BH.
5 passos para entrar no mercado de tecnologia
Domine as habilidades certas: o primeiro passo é focar nas competências mais requisitadas. Além de linguagens de programação como Python e JavaScript, áreas como análise de dados, computação em nuvem (cloud) e experiência do usuário (UX) estão em alta. Busque cursos e certificações que comprovem seu conhecimento prático nessas frentes.
Desenvolva suas soft skills: a capacidade de se comunicar bem, trabalhar em equipe e se adaptar a mudanças é crucial. Startups operam em cenários de incerteza, e profissionais que demonstram resiliência e inteligência emocional para lidar com desafios são extremamente valorizados. A proatividade para aprender e resolver problemas de forma autônoma também é um grande diferencial.
Construa um portfólio sólido: um diploma é importante, mas um portfólio com projetos reais mostra o que você é capaz de fazer. Crie projetos pessoais, contribua com iniciativas de código aberto em plataformas como o GitHub ou desenvolva pequenos aplicativos. Essa é a melhor forma de demonstrar suas habilidades técnicas na prática.
Conecte-se com a comunidade local: participe de eventos, meetups e workshops do ecossistema de inovação de Belo Horizonte. Estar presente nesses ambientes permite que você conheça pessoas, entenda as tendências do mercado e fique sabendo de oportunidades que muitas vezes não são divulgadas em portais de emprego tradicionais.
Pesquise e entenda a cultura da empresa: cada startup tem uma cultura, missão e valores específicos. Antes de uma entrevista, pesquise a fundo sobre a empresa, entenda o produto ou serviço que ela oferece e pense em como suas habilidades podem contribuir para o crescimento do negócio. Demonstrar esse interesse genuíno faz toda a diferença no processo seletivo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.