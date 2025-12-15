Roteiro de fé: 5 cidades em Minas para quem busca o turismo religioso

A recente procissão em Santa Luzia, que reuniu milhares de fiéis, reforça a força do turismo religioso em Minas Gerais. O estado, famoso por sua rica história e cultura, oferece um roteiro vasto para quem busca destinos de fé e peregrinação durante todo o ano.

Além da cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte, outros municípios abrigam santuários, igrejas e eventos que se destacam no calendário nacional. Conhecer esses locais é uma oportunidade de vivenciar tradições seculares e a arte barroca em sua forma mais expressiva.

Congonhas

Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, Congonhas é um destino fundamental. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos abriga o mais célebre conjunto de obras de Aleijadinho: os 12 profetas esculpidos em pedra-sabão no adro da igreja.

As seis capelas que representam os Passos da Paixão de Cristo, com 64 esculturas em cedro, também são um marco da arte e da devoção. O conjunto atrai peregrinos de todo o Brasil e é um dos mais importantes tesouros da arte colonial.

Ouro Preto

Ouro Preto é um museu a céu aberto e suas igrejas são testemunhas da riqueza do período do ouro. A cidade respira fé e arte, com celebrações que mantêm vivas as tradições, especialmente durante a Semana Santa, uma das mais famosas do país.

As procissões percorrem as ladeiras históricas, sobre os famosos tapetes de serragem colorida. Igrejas como a de São Francisco de Assis e a Matriz de Nossa Senhora do Pilar são paradas obrigatórias pela grandiosidade arquitetônica e artística.

Tiradentes

Com seu charme colonial preservado, Tiradentes oferece uma experiência de fé mais intimista. A Igreja Matriz de Santo Antônio é um dos principais cartões-postais, com sua imponente fachada e interior ricamente decorado com ouro.

Festivais religiosos, como o da Santíssima Trindade, mobilizam a comunidade e encantam os turistas com suas tradições centenárias. A cidade é um convite à contemplação em meio a um cenário histórico perfeitamente conservado.

Diamantina

No Vale do Jequitinhonha, Diamantina é outro Patrimônio Cultural da Humanidade que preserva um forte legado religioso. Suas igrejas, como a de Nossa Senhora do Carmo e a do Rosário dos Pretos, contam a história da fé e da sociedade local.

Além das festas religiosas, a cidade se destaca pela famosa Vesperata, um evento musical que ocorre nas sacadas dos casarões históricos e encanta os visitantes, emoldurado pelo ambiente colonial que transporta o público para outra época.

Caeté

A cidade abriga um dos mais importantes centros de peregrinação do estado: o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. O local é um refúgio para quem busca paz e contato com a natureza.

Localizado no topo da Serra da Piedade, a mais de 1.700 metros de altitude, o santuário oferece uma vista impressionante e um ambiente de profunda espiritualidade. O complexo recebe fiéis durante todo o ano, especialmente no Jubileu da Padroeira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.