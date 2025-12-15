4 atrações imperdíveis do Natal Luz de Gramado para toda a família

A magia do Natal já tomou conta de Gramado, na Serra Gaúcha, com a 40ª edição do Natal Luz. O evento, que se estende de outubro de 2025 a janeiro de 2026, transforma a cidade em um cenário de conto de fadas, atraindo milhares de visitantes com uma programação repleta de espetáculos e atividades para todas as idades.

Com as ruas decoradas e um clima festivo no ar, a cidade se torna o destino perfeito para quem busca vivenciar o espírito natalino em sua plenitude. Para ajudar você a planejar sua visita, selecionamos as principais atrações que não podem ficar de fora do seu roteiro.

Principais atrações da 40ª edição

1. O Grande Desfile de Natal

Um dos espetáculos mais aguardados, o desfile combina carros alegóricos impressionantes, bailarinos, patinadores e acrobatas. A história conduz o público por uma jornada mágica sobre as tradições natalinas, com a presença garantida do Papai Noel em um final emocionante.

2. Nativitaten

Realizado no lago Joaquina Rita Bier, este show é uma experiência única que mistura música, luzes, fogos de artifício e performances sobre balsas. A ópera a céu aberto narra a origem do Natal de forma comovente, sendo um dos pontos altos da programação.

3. Show de Acendimento

Diariamente, ao anoitecer, uma multidão se reúne em frente ao Palácio dos Festivais para um momento especial e gratuito. Personagens mágicos interagem com o público e, ao som de uma trilha sonora contagiante, as luzes da cidade se acendem em um espetáculo de pura emoção.

4. Vila de Natal

Localizada na Praça das Etnias, a Vila é o coração do evento durante o dia. O espaço de acesso gratuito abriga a Casa do Papai Noel, expositores de artesanato local e oferece apresentações artísticas gratuitas. É o lugar perfeito para um passeio descontraído em família.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.