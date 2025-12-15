A história da Sagrada Família, a obra que define Barcelona e demorou 140 anos

Há mais de 140 anos, Barcelona acompanha a construção de um de seus maiores símbolos: a Basílica da Sagrada Família. A obra, iniciada em 1882, atravessou séculos e se tornou o projeto mais ambicioso do arquiteto Antoni Gaudí, definindo não apenas sua carreira, mas a própria identidade da cidade catalã. O templo combina natureza, fé e uma arquitetura única no mundo.

Gaudí assumiu o projeto em 1883 e o transformou completamente. Ele dedicou mais de 40 anos de sua vida à basílica, sendo os últimos 15 de forma exclusiva, imaginando uma estrutura que imitasse uma floresta, com colunas que se ramificam como árvores. A ideia era criar um espaço que elevasse o visitante espiritual e visualmente, usando a luz e as formas orgânicas como elementos centrais.

Uma construção marcada por desafios

A construção da Sagrada Família nunca foi simples. Financiada exclusivamente por doações, seu avanço sempre dependeu da generosidade do público. O maior obstáculo surgiu durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936, quando um incêndio na cripta destruiu grande parte das maquetes e planos originais de Gaudí.

O trabalho foi retomado com base em fragmentos e fotos que sobreviveram, exigindo um enorme esforço de interpretação por parte dos arquitetos sucessores. Por isso, a obra se estendeu por décadas, com cada geração de construtores adicionando sua contribuição ao sonho de Gaudí.

O significado das fachadas

Fachada da Natividade: a única que Gaudí viu praticamente concluída. Ela celebra o nascimento e a infância de Jesus com esculturas detalhadas e cheias de vida, integradas a elementos da natureza.

Fachada da Paixão: dedicada ao sofrimento e à crucificação. Suas esculturas são mais rígidas e angulares, transmitindo um sentimento de dor e sacrifício. O estilo é propositalmente austero para contrastar com a alegria da Natividade.

Fachada da Glória: ainda em construção, será a entrada principal da basílica. Representará a ressurreição, o juízo final e a glória eterna, servindo como um portal para o caminho divino.

Quando finalizada, a Sagrada Família terá 18 torres. O templo já se tornou a igreja mais alta do mundo, superando a Catedral de Ulm, na Alemanha. A torre central, dedicada a Jesus Cristo, será inaugurada em 2026 — centenário da morte de Gaudí — e alcançará a altura final de 172,5 metros. A conclusão completa de toda a basílica, no entanto, é prevista apenas para 2035.

