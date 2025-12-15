Guia para visitar a Holanda além de Amsterdã: 5 cidades incríveis

A Holanda vai muito além de Amsterdã. A recente atenção sobre o PSV, um dos maiores clubes de futebol do país, joga luz sobre sua cidade natal, Eindhoven. Este polo de design e tecnologia é um ótimo exemplo de que há muito o que explorar fora da capital holandesa.

Cidades vibrantes, cada uma com sua própria identidade, oferecem experiências únicas a poucos quilômetros de distância. Para quem busca um roteiro alternativo, fugindo das multidões e descobrindo a verdadeira essência holandesa, separamos cinco destinos imperdíveis.

Eindhoven: design e tecnologia

Conhecida como a capital do design holandês, Eindhoven respira inovação. Berço da gigante de eletrônicos Philips, a cidade tem um museu dedicado à história da empresa, que conta também a evolução tecnológica da região. A atmosfera é moderna e criativa, especialmente durante a Dutch Design Week, um dos maiores eventos do gênero na Europa.

Para os fãs de futebol, uma visita ao estádio do PSV Eindhoven é um programa obrigatório, complementando a experiência cultural e tecnológica que a cidade oferece.

Roterdã: arquitetura e inovação

Praticamente destruída na Segunda Guerra Mundial, Roterdã renasceu como um centro de arquitetura arrojada. A cidade é um museu a céu aberto, com obras icônicas como as Casas Cubo, a ponte Erasmus e o impressionante mercado Markthal. É o destino ideal para quem aprecia urbanismo e um ambiente cosmopolita.

Utrecht: canais e atmosfera jovem

Muitos descrevem Utrecht como uma versão mais charmosa e menos lotada de Amsterdã. Seus canais têm uma característica única: plataformas ao nível da água, repletas de cafés e restaurantes. A cidade tem uma energia vibrante, impulsionada por sua grande população universitária. Subir na Torre Dom, a torre de igreja mais alta do país, garante uma vista espetacular.

Haia: política e arte

Sede do governo holandês e de tribunais internacionais, Haia possui uma atmosfera mais sóbria e elegante. É aqui que se encontra o museu Mauritshuis, casa de obras-primas como “Moça com Brinco de Pérola”, de Vermeer. Além do cenário político e cultural, a cidade oferece a praia de Scheveningen, um refúgio popular para moradores e turistas.

Delft: história e cerâmica

Pequena e encantadora, Delft parece ter parado no tempo. É a cidade natal do pintor Johannes Vermeer e famosa por sua tradicional cerâmica azul e branca, a Royal Delft. Passear por suas ruelas e canais tranquilos é como entrar em uma pintura do século XVII. É o lugar perfeito para quem busca a Holanda clássica, com sua rica história e beleza preservada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.