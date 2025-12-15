7 praias secretas em Mallorca para fugir das multidões no verão

Mallorca, a joia do Mediterrâneo, atrai milhares de turistas neste verão em busca de sol e mar. No entanto, fugir das praias lotadas e encontrar um canto de areia para chamar de seu tornou-se um desafio. Para quem busca tranquilidade, a ilha espanhola esconde refúgios de águas cristalinas, acessíveis apenas para os mais dispostos a explorar.

Longe dos principais centros turísticos, estas praias secretas oferecem uma experiência autêntica, com paisagens que recompensam qualquer esforço. Elas são a prova de que ainda é possível encontrar um paraíso particular em um dos destinos mais populares da Europa. Prepare-se para caminhadas, trechos de estrada de terra e a sensação de descobrir um lugar único.

Confira a seguir uma seleção com sete praias menos conhecidas em Mallorca para escapar das multidões.

Caló des Màrmols

Conhecida como a "praia de mármore", suas águas são de um azul intenso. O acesso não é simples: exige uma caminhada de cerca de cinco quilômetros a partir do farol de Ses Salines, mas a recompensa é um cenário quase intocado, cercado por falésias. Cala Bóquer

Localizada no norte da ilha, esta praia de pedras é um paraíso para quem gosta de trilhas. O caminho de 30 minutos atravessa um vale cênico e termina em uma enseada isolada, com águas transparentes ideais para mergulho. Cala en Gossalba

Um segredo bem guardado na península de Formentor. Chegar aqui requer um carro com boa tração para a estrada de terra e uma curta caminhada final. A pequena baía de seixos é frequentada principalmente por barcos e aventureiros. Cala Tuent

Embora seja mais conhecida que as outras da lista, sua localização remota na Serra de Tramuntana, acessível por uma estrada sinuosa, garante menos movimento. A vista para a montanha mais alta da ilha, o Puig Major, torna o cenário espetacular. Platja des Coll Baix

O acesso a esta praia selvagem é um desafio. Após percorrer uma estrada de terra, é preciso enfrentar uma trilha íngreme de 20 minutos com trechos rochosos. O esforço vale a pena pela ampla faixa de areia e cascalho e pelo ambiente isolado. Es Caragol

Considerada uma das praias virgens mais bonitas do sul de Mallorca. É acessível por uma caminhada de 30 minutos a partir do farol de Ses Salines. Sua areia branca e fina e suas dunas preservadas criam uma atmosfera de paraíso perdido. Cala Varques

Famosa por suas cavernas e formações rochosas, esta praia exige uma caminhada de cerca de 15 minutos a partir do ponto onde se deixa o carro. É um local popular para saltos de penhascos e exploração subaquática, mas sem a estrutura das praias urbanas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.