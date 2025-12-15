Assine
Show do Iron Maiden no Brasil em 2026: veja preços e como comprar

A lendária banda de heavy metal anunciou um show único em São Paulo para celebrar 50 anos de carreira; saiba tudo sobre valores e venda de ingressos.

Publicidade
Juliane Aguiar
15/12/2025 11:15


A imagem promocional da &quot;Run For Your Lives World Tour 2026&quot; do Iron Maiden, que fará show único no Brasil em outubro de 2026. crédito: Divulgação/ Site oficial

Os fãs brasileiros de heavy metal já podem celebrar. O Iron Maiden confirmou um show único no Brasil para comemorar seus 50 anos de carreira. A apresentação acontecerá em São Paulo, no dia 25 de outubro de 2026, um domingo, no estádio Allianz Parque. O evento faz parte da turnê mundial "Run For Your Lives World Tour 2026" e contará com a abertura da banda norte-americana Alter Bridge.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ingressos e Preços

Os valores oficiais dos ingressos e a divisão por setores ainda não foram divulgados pela organização do evento. A expectativa é que as informações detalhadas sobre os preços, incluindo as modalidades de inteira e meia-entrada, sejam disponibilizadas próximo à data de início das vendas no site da Livepass. A classificação etária do evento é de 16 anos; menores de 16 anos podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. O limite de compra é de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo 2 de meia-entrada.

Como e quando comprar

A venda de ingressos será realizada em etapas, com pré-venda exclusiva para clientes do banco Santander. Confira as datas:

  • 16 de dezembro de 2025 (terça-feira), às 10h: Início da pré-venda para clientes Santander Select e Private Banking.

  • 17 de dezembro de 2025 (quarta-feira), às 10h: Início da pré-venda para demais clientes Santander.

  • 18 de dezembro de 2025 (quinta-feira), às 10h: Início da venda para o público geral.

As entradas poderão ser adquiridas exclusivamente pelo site da Livepass, tiqueteira oficial do evento. O show da banda de abertura, Alter Bridge, está previsto para começar às 19h10, enquanto o Iron Maiden sobe ao palco às 20h50. O evento é apresentado pelo Santander Brasil e realizado pela Move Concerts.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

