Assine
overlay
Início Trends
Turismo

7 destinos baratos para viajar nas férias de verão pelo Brasil

Quer aproveitar as férias sem gastar muito? Conheça lugares incríveis e econômicos para curtir o sol no litoral e no interior do país.

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
15/12/2025 10:30

compartilhe

SIGA
x
7 destinos baratos para viajar nas férias de verão pelo Brasil
A Chapada Diamantina, na Bahia, é um dos destinos de ecoturismo que aliam beleza natural e custo-benefício para as férias. crédito: Por Sanjayfm - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33113073

Com a chegada do verão e das férias, planejar uma viagem que não pese no bolso vira uma prioridade para muitos brasileiros. A boa notícia é que o país oferece destinos incríveis que aliam praias paradisíacas, cachoeiras e cidades históricas a um custo-benefício excelente, permitindo aproveitar a estação sem comprometer o orçamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para ajudar na escolha, selecionamos sete lugares que provam que viajar pelo Brasil pode ser uma experiência econômica e inesquecível. As opções incluem desde o litoral nordestino até as serras do Sul, atendendo a todos os perfis de viajantes.

Leia Mais

  1. São Miguel dos Milagres (AL)
    Localizada na Rota Ecológica dos Milagres, a região é famosa pelas praias de águas mornas e cristalinas, com um clima mais rústico que a vizinha Maragogi. O destino oferece pousadas charmosas e restaurantes com preços justos, sendo ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Os passeios de jangada até as piscinas naturais são imperdíveis.

  2. Capitólio (MG)
    Conhecido como o “Mar de Minas”, Capitólio atrai turistas com os cânions imponentes do Lago de Furnas. Os passeios de lancha são a principal atração e revelam cachoeiras deslumbrantes. A hospedagem em cidades próximas e a variedade de restaurantes com comida mineira típica ajudam a manter os custos da viagem baixos.

  3. Guarapari (ES)
    Este clássico do litoral capixaba continua sendo uma ótima opção econômica. A cidade possui excelente infraestrutura e uma grande variedade de praias, das mais urbanizadas, como a Praia do Morro, às mais tranquilas, como a Praia dos Padres. Os preços de hospedagem e alimentação costumam ser mais acessíveis que em outros destinos do Sudeste.

  4. Chapada Diamantina (BA)
    Para os amantes de ecoturismo, a Chapada Diamantina é o lugar certo. Com base na cidade de Lençóis, é possível explorar trilhas, grutas e cachoeiras espetaculares, como a Cachoeira da Fumaça. A região oferece diversas opções de pousadas simples e restaurantes com comida local, tornando a viagem viável para orçamentos controlados.

  5. Diamantina (MG)
    Menos explorada que Ouro Preto, esta cidade histórica mineira preserva um charme único, com suas ladeiras de pedra e casarões coloniais. Além de ser um destino mais em conta, Diamantina encanta com as famosas Vesperatas, apresentações musicais que acontecem em datas específicas nas sacadas dos prédios históricos durante a noite.

  6. Serra do Rio do Rastro (SC)
    Para quem busca temperaturas mais amenas no verão, a serra catarinense é uma alternativa surpreendente. A estrada que corta a Serra do Rio do Rastro já é uma atração, com suas curvas sinuosas e mirantes com vistas espetaculares. As cidades da região, como Bom Jardim da Serra, oferecem hospedagens acolhedoras e um custo de vida menor.

  7. Canoa Quebrada (CE)
    Famosa por suas falésias coloridas e o mar de águas verdes, Canoa Quebrada mantém um clima vibrante e alternativo. A vila oferece desde passeios de buggy emocionantes até voos de parapente. A noite é agitada na rua principal, conhecida como “Broadway”, com opções de bares e restaurantes para todos os bolsos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

brasil destinos-no-brasil ferias viagens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay