7 destinos baratos para viajar nas férias de verão pelo Brasil

Com a chegada do verão e das férias, planejar uma viagem que não pese no bolso vira uma prioridade para muitos brasileiros. A boa notícia é que o país oferece destinos incríveis que aliam praias paradisíacas, cachoeiras e cidades históricas a um custo-benefício excelente, permitindo aproveitar a estação sem comprometer o orçamento.

Para ajudar na escolha, selecionamos sete lugares que provam que viajar pelo Brasil pode ser uma experiência econômica e inesquecível. As opções incluem desde o litoral nordestino até as serras do Sul, atendendo a todos os perfis de viajantes.

São Miguel dos Milagres (AL)

Localizada na Rota Ecológica dos Milagres, a região é famosa pelas praias de águas mornas e cristalinas, com um clima mais rústico que a vizinha Maragogi. O destino oferece pousadas charmosas e restaurantes com preços justos, sendo ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Os passeios de jangada até as piscinas naturais são imperdíveis. Capitólio (MG)

Conhecido como o “Mar de Minas”, Capitólio atrai turistas com os cânions imponentes do Lago de Furnas. Os passeios de lancha são a principal atração e revelam cachoeiras deslumbrantes. A hospedagem em cidades próximas e a variedade de restaurantes com comida mineira típica ajudam a manter os custos da viagem baixos. Guarapari (ES)

Este clássico do litoral capixaba continua sendo uma ótima opção econômica. A cidade possui excelente infraestrutura e uma grande variedade de praias, das mais urbanizadas, como a Praia do Morro, às mais tranquilas, como a Praia dos Padres. Os preços de hospedagem e alimentação costumam ser mais acessíveis que em outros destinos do Sudeste. Chapada Diamantina (BA)

Para os amantes de ecoturismo, a Chapada Diamantina é o lugar certo. Com base na cidade de Lençóis, é possível explorar trilhas, grutas e cachoeiras espetaculares, como a Cachoeira da Fumaça. A região oferece diversas opções de pousadas simples e restaurantes com comida local, tornando a viagem viável para orçamentos controlados. Diamantina (MG)

Menos explorada que Ouro Preto, esta cidade histórica mineira preserva um charme único, com suas ladeiras de pedra e casarões coloniais. Além de ser um destino mais em conta, Diamantina encanta com as famosas Vesperatas, apresentações musicais que acontecem em datas específicas nas sacadas dos prédios históricos durante a noite. Serra do Rio do Rastro (SC)

Para quem busca temperaturas mais amenas no verão, a serra catarinense é uma alternativa surpreendente. A estrada que corta a Serra do Rio do Rastro já é uma atração, com suas curvas sinuosas e mirantes com vistas espetaculares. As cidades da região, como Bom Jardim da Serra, oferecem hospedagens acolhedoras e um custo de vida menor. Canoa Quebrada (CE)

Famosa por suas falésias coloridas e o mar de águas verdes, Canoa Quebrada mantém um clima vibrante e alternativo. A vila oferece desde passeios de buggy emocionantes até voos de parapente. A noite é agitada na rua principal, conhecida como “Broadway”, com opções de bares e restaurantes para todos os bolsos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.