Um roteiro por Chicago para fãs de 'O Urso' e Jeremy Allen White

A série "O Urso" transformou não apenas a carreira de Jeremy Allen White, mas também o mapa afetivo de Chicago para milhões de espectadores. A cidade, com sua arquitetura imponente e cena gastronômica pulsante, se tornou um personagem central na trama. Para os fãs que desejam vivenciar a atmosfera da produção, um roteiro pelos locais reais de filmagem é uma experiência única.

A jornada começa, inevitavelmente, no coração da série: o restaurante "The Original Beef of Chicagoland". Na vida real, o local que serviu de inspiração e fachada para o estabelecimento de Carmy Berzatto é o Mr. Beef on Orleans, localizado no bairro de River North. O lugar é um clássico que funciona desde a década de 1970, tendo sido adquirido pelo proprietário atual em 1979, e mantém a atmosfera autêntica vista na tela, sem luxos e com foco total no sabor. A conexão é tão profunda que o criador da série, Christopher Storer, chegou a trabalhar no local durante a juventude.

É uma parada obrigatória para provar o sanduíche de carne italiana que está no centro da história. O ambiente é exatamente como o retratado na primeira temporada, antes da grande reforma. A visita transporta o fã diretamente para o universo caótico e apaixonante dos Berzatto.

Outros sabores que inspiram a trama

A culinária de Chicago é um elemento vital na série, e vários restaurantes reais enriquecem a narrativa. Um dos mais importantes na segunda temporada é o Ever, um restaurante com duas estrelas Michelin onde o primo Richie estagia. O episódio dedicado a essa experiência é um dos mais aclamados da produção.

Outro destaque é o Kasama, um restaurante filipino que possui uma estrela Michelin e também está entre os estabelecimentos mostrados na série, ilustrando o contraste entre a cozinha tradicional e a alta gastronomia que a produção explora com maestria.

Para quem deseja explorar a cena gastronômica da cidade além dos locais que aparecem na tela, o Pequod's Pizza é uma instituição de Chicago, famoso por sua pizza de panela funda com uma inconfundível borda de queijo caramelizado.

Explorando os bairros da série

Para além da comida, passear pelos bairros é essencial para captar a essência de "O Urso". Embora a ação se concentre em River North, uma área central e movimentada, outras regiões dão o tom da narrativa e da vida dos personagens fora da cozinha.

O bairro de Wicker Park, com sua atmosfera artística e mais descolada, é uma das regiões utilizadas para filmagens da série, refletindo a energia jovem e criativa de parte do elenco. É uma ótima região para explorar cafés, livrarias e lojas independentes, imaginando os caminhos que os personagens percorrem.

Caminhar ao longo do Chicago Riverwalk ou cruzar as pontes sobre o rio Chicago também proporciona vislumbres de cenários icônicos que aparecem em passagens da série. Essas vistas panorâmicas da arquitetura da cidade contrastam com as cenas claustrofóbicas da cozinha, conectando a jornada pessoal dos personagens aos cartões-postais de Chicago.

