5 empresas de tecnologia de BH que são referência no Brasil

Belo Horizonte se consolida como um dos principais polos de tecnologia do Brasil, atraindo investimentos e talentos de todo o país. Conhecido como "San Pedro Valley", o ecossistema de inovação da capital mineira, criado em 2011, é impulsionado por uma forte integração entre universidades, empresas e programas de aceleração.

O resultado é um ambiente fértil para o surgimento de startups e companhias que desenvolvem soluções de alto impacto. Essas empresas não apenas geram empregos e movimentam a economia local, mas também colocam a cidade no mapa da inovação nacional e internacional, com casos de sucesso que incluem unicórnios e companhias de capital aberto.

Empresas de BH que são referência em tecnologia

Hotmart: Considerada um unicórnio, a Hotmart é uma das maiores plataformas globais para criadores de conteúdo e produtos digitais. Fundada em 2011, a empresa permite que pessoas vendam cursos online, e-books e outros infoprodutos, com presença em mais de 180 países. Méliuz: Pioneira no mercado de cashback no Brasil, a Méliuz devolve parte do valor gasto em compras online aos seus usuários. A empresa expandiu seus serviços para o setor financeiro e, em 2020, realizou sua abertura de capital (IPO) na bolsa de valores brasileira, a B3. Sympla: Líder no mercado de eventos online e presenciais, a Sympla oferece uma plataforma completa para a gestão, venda e divulgação de ingressos. A startup foi adquirida pela Movile, dona do iFood, e se tornou a principal solução para produtores de eventos no país. Sambatech: Uma das pioneiras em plataformas de vídeos online (OVP) na América Latina, a Sambatech oferece soluções para empresas que desejam transmitir, gerenciar e monetizar vídeos. Sua tecnologia é usada por grandes emissoras, instituições de ensino e corporações. Take Blip: Especializada em comunicação conversacional, a Take Blip desenvolve plataformas para que empresas criem chatbots e assistentes inteligentes em canais como WhatsApp, Instagram e Messenger. A solução automatiza o atendimento e melhora a experiência do cliente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.