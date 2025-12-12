O novo universo DC: o que já sabemos sobre os próximos filmes e séries
Com 'Supergirl' a caminho após a estreia de 'Superman', entenda o plano de James Gunn e Peter Safran para revitalizar a franquia.
compartilheSIGA
A escalação de Milly Alcock, de “A Casa do Dragão”, como a protagonista de “Supergirl: Woman of Tomorrow” é a mais recente peça no ambicioso quebra-cabeça que James Gunn e Peter Safran estão montando para o novo universo DC. Com estreia prevista para junho de 2026 e direção de Craig Gillespie, conhecido por “Eu, Tonya”, o filme integra um plano maior para revitalizar a franquia nos cinemas e na TV.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Essa nova fase, liderada pelos chefes da DC Studios, busca criar uma narrativa coesa e interligada entre diferentes produções, algo que o universo cinematográfico anterior não conseguiu consolidar. A proposta é zerar o cronômetro e apresentar novas versões de personagens icônicos, construindo uma história contínua ao longo de vários anos.
Leia Mais
2025 tem agenda carregada de blockbusters previstos para estrear
Os primeiros projetos do novo DCU
O pontapé inicial foi dado por “Superman”, lançado em julho de 2025. O filme, escrito e dirigido pelo próprio James Gunn, apresentou David Corenswet no papel do Homem de Aço e estabeleceu o tom deste novo mundo, além de introduzir a Supergirl de Milly Alcock antes de seu filme solo. A trama foca em um herói já estabelecido, mas que ainda busca seu lugar entre a humanidade.
Além de Superman e Supergirl, outros projetos já foram anunciados para o que está sendo chamado de “Capítulo 1: Deuses e Monstros”. A lista de produções em desenvolvimento inclui:
The Authority: um filme sobre um grupo de super-heróis com métodos extremos e moralmente questionáveis.
The Brave and the Bold: apresentará um novo Batman, que atuará ao lado de seu filho, Damian Wayne, como Robin.
Monstro do Pântano: uma produção com uma abordagem de terror para explorar as origens sombrias do personagem.
Creature Commandos: uma série de animação que já está em produção e contará com um time de monstros lutando na guerra.
Vale notar que nem todos os filmes da DC farão parte desta cronologia principal. Produções como “The Batman – Parte II”, de Matt Reeves, e o já lançado “Coringa: Folie à Deux”, de Todd Phillips, continuam como projetos independentes sob o selo “Elseworlds”. Essa separação permite que visões autorais de diretores consagrados coexistam sem interferir na história central que Gunn e Safran estão construindo para o futuro da editora nas telas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.