Roteiro em Vigo, na Espanha: o que fazer na terra do Celta de Vigo

Vigo, na Galícia, noroeste da Espanha, é um destino turístico surpreendente que vai muito além de ser a casa do time de futebol Celta de Vigo. Conhecida por abrigar o maior porto pesqueiro da Europa, a cidade oferece uma combinação vibrante de história, natureza e gastronomia que cativa seus visitantes.

A experiência em Vigo pulsa com mais força em seu centro histórico, o Casco Vello. A região, totalmente restaurada, convida a caminhadas por ruas de pedra estreitas, que se abrem para praças charmosas como a Praza da Constitución, o coração social da área antiga. É o lugar perfeito para sentir a atmosfera local, com seus bares de tapas e lojas.

A poucos passos, a famosa Rua das Ostras oferece uma experiência gastronômica única. Ali, vendedores expõem ostras frescas, abertas na hora para serem degustadas com um toque de limão e um copo de vinho branco Albariño, um rótulo fresco e aromático típico da região. A tradição é um reflexo direto da forte ligação da cidade com o mar.

Um paraíso a uma viagem de barco

O maior tesouro de Vigo talvez esteja no mar. A cidade é o principal ponto de partida para as Ilhas Cíes, um arquipélago que faz parte do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas da Galiza. As balsas partem regularmente do porto e levam a um cenário de praias com areia branca e águas cristalinas, como a Praia de Rodas.

O acesso às ilhas é controlado para preservar o ecossistema. Por isso, é necessário solicitar uma autorização online e comprar a passagem de barco com antecedência. A visitação é mais intensa e com maior oferta de transporte durante a alta temporada, no verão europeu. Além das praias, o local oferece trilhas com vistas espetaculares do Oceano Atlântico.

Para além do centro

Para os fãs de futebol, uma visita aos arredores do Estádio de Balaídos, a casa do Celta, pode ser um ponto interessante da viagem. Embora as visitas internas dependam do calendário de jogos e eventos, sentir a energia do clube em seu território é uma experiência marcante para quem acompanha o esporte.

Outra parada obrigatória é o Monte O Castro, uma colina no meio da cidade que oferece as melhores vistas panorâmicas de Vigo e sua ria. Além de um parque agradável, o local abriga ruínas de um antigo povoado fortificado, um castro, que remonta a séculos antes de Cristo e conta um pouco da origem da cidade.

