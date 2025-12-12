Viajar aos EUA: 5 anos de redes sociais podem ser exigidos de turistas

Uma nova proposta do governo dos Estados Unidos pode mudar as regras para turistas que desejam entrar no país, afetando cidadãos de 42 nações aliadas. A medida em análise exigiria que os viajantes fornecessem um histórico de suas atividades em redes sociais dos últimos cinco anos como parte do processo de autorização de viagem.

A exigência seria aplicada aos solicitantes do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), um formulário online obrigatório para cidadãos de países que participam do Programa de Isenção de Visto. O Brasil não faz parte desse grupo e, portanto, não seria diretamente afetado por esta proposta específica. No entanto, a discussão sinaliza um endurecimento geral nas políticas de triagem para visitantes estrangeiros.

Se aprovada, a regra ampliaria o escopo da coleta de dados já existente, que hoje pede de forma opcional as informações de redes sociais. A nova proposta tornaria o fornecimento desses dados um passo compulsório no processo de avaliação de segurança de cada viajante.

Quais informações seriam exigidas?

O plano prevê que os turistas informem todos os nomes de usuário utilizados em diversas plataformas nos cinco anos anteriores à viagem. A lista de redes sociais não foi especificada, mas deve abranger as mais populares, como Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), TikTok e LinkedIn.

Além dos perfis online, os viajantes também poderiam ser solicitados a fornecer outros dados pessoais, como endereços de e-mail usados nos últimos dez anos, números de telefone dos últimos cinco anos e informações detalhadas sobre familiares próximos. O objetivo declarado é aprimorar a capacidade das autoridades de identificar potenciais ameaças à segurança nacional antes que os visitantes cheguem ao solo americano.

A proposta gerou um intenso debate sobre privacidade e direitos civis. Críticos argumentam que a coleta massiva de dados pode levar a mal-entendidos culturais, erros de interpretação e discriminação. A análise de publicações, conexões e até mesmo curtidas poderia ser usada para negar a entrada de uma pessoa com base em algoritmos ou avaliações subjetivas.

O governo americano defende que a medida é uma ferramenta necessária para proteger suas fronteiras em um cenário global complexo. A proposta ainda está em fase de análise e depende de aprovação interna para ser implementada. Caso avance, representará uma das mudanças mais significativas nos procedimentos de entrada nos EUA das últimas décadas, afetando milhões de turistas e viajantes de negócios anualmente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.