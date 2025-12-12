Do Pelourinho ao Farol da Barra: um roteiro cultural por Salvador

A riqueza histórica e cultural da capital baiana pulsa em cada esquina, oferecendo um espetáculo à parte para quem a visita. Para quem deseja explorar a cidade, um roteiro que liga o Pelourinho ao Farol da Barra revela a alma soteropolitana.

O ponto de partida é o Centro Histórico de Salvador, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985. Ao caminhar por suas ruas de paralelepípedos no Pelourinho, o visitante se depara com casarões coloniais coloridos que abrigam lojas, restaurantes e ateliês. É um convite para se perder no tempo, ao som do Olodum e dos ritmos que ecoam pelas ladeiras.

Nessa região, a cultura se manifesta de forma intensa. A Fundação Casa de Jorge Amado preserva o legado de um dos maiores escritores do país. As igrejas, como a de São Francisco, com seu interior folheado a ouro, são monumentos que impressionam pela grandiosidade e pelos detalhes da arte barroca. A atmosfera é de uma imersão completa na história do Brasil.

Para descer da Cidade Alta à Cidade Baixa, a experiência no Elevador Lacerda é obrigatória. Inaugurado em 1873, ele não é apenas um meio de transporte, mas um mirante que proporciona uma vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos. A travessia, que dura cerca de 30 segundos e custa R$ 0,15, conecta o passado histórico ao presente pulsante da zona portuária.

Logo abaixo, o Mercado Modelo aguarda os visitantes com uma infinidade de produtos que representam a identidade baiana. É o lugar ideal para encontrar artesanato local, instrumentos musicais como o berimbau, as famosas fitinhas do Bonfim e experimentar os sabores da culinária regional. O prédio histórico, que já abrigou a Alfândega da cidade, é um centro de compras e cultura.

Seguindo pela orla, o roteiro se encerra em um dos cartões-postais mais famosos de Salvador: o Farol da Barra. Localizado no Forte de Santo Antônio da Barra, o farol é considerado um dos mais antigos das Américas e orienta navegantes há séculos. Além de sua importância histórica, o local é o ponto de encontro perfeito para assistir a um pôr do sol inesquecível sobre o mar.

Dentro do forte, funciona o Museu Náutico da Bahia, que reúne um acervo de achados arqueológicos submarinos e instrumentos de navegação. É uma parada que enriquece ainda mais a visita, contando histórias de naufrágios e da relação da cidade com o oceano. A paisagem ao redor, com a Praia do Porto da Barra, completa o cenário de um dos lugares mais visitados da capital baiana.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.