Filarmônica de Minas: a história por trás da orquestra mais aclamada

Fundada em 2008, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais nasceu com o objetivo de se tornar uma referência internacional. Composta por 90 músicos de diversas partes do Brasil, Europa, Ásia e das Américas, destacou-se desde o início pela excelência técnica de seus integrantes, selecionados por meio de audições rigorosas, e pela visão artística de seu diretor musical e regente titular, o maestro Fabio Mechetti, que comanda o grupo desde a primeira apresentação.

Reconhecimento e casa nova

O grande salto de qualidade e visibilidade veio com a inauguração da Sala Minas Gerais, em fevereiro de 2015. Projetada especificamente para concertos sinfônicos, a sala se tornou a casa oficial da orquestra e é considerada uma das melhores da América Latina em termos de acústica. Esse espaço permitiu que o conjunto aprimorasse ainda mais sua sonoridade e consolidasse sua programação.

Com um repertório que abrange desde os grandes mestres da música clássica até compositores contemporâneos, a Filarmônica conquistou rapidamente o reconhecimento da crítica e do público. Prova disso foram prêmios como o Carlos Gomes de Melhor Orquestra Brasileira, em 2012, e a indicação a Melhor Grupo de Música Clássica pela APCA, em 2010. O grupo também consolidou sua presença internacional: a primeira turnê aconteceu em 2012, com apresentações na Argentina e no Uruguai, incluindo concertos no Teatro Colón em Buenos Aires e no Teatro Solís em Montevidéu. Em 2022, realizou sua primeira turnê em Portugal.

A discografia da orquestra, que já conta com 18 álbuns gravados, também contribuiu para sua fama. As gravações de obras de compositores brasileiros, como Heitor Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno, renderam prêmios e indicações, ajudando a divulgar a riqueza da música de concerto do Brasil no cenário mundial.

A Filarmônica de Minas Gerais frequentemente explora o diálogo entre o repertório erudito e a música popular brasileira, criando projetos especiais que ampliam seu alcance. Com uma programação diversificada e projetos educativos, o conjunto se consolidou não apenas como um pilar da cultura mineira, mas também como um embaixador da música brasileira no exterior.

