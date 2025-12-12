Assine
Nem só de batata frita: 5 pratos da Bélgica que você precisa provar

A culinária belga vai muito além do óbvio; conheça pratos típicos como o 'stoemp' e os 'moules-frites' para uma experiência gastronômica autêntica

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
12/12/2025 11:38

Nem só de batata frita: 5 pratos da Bélgica que você precisa provar
O tradicional Moules-frites, prato nacional da Bélgica, combina mexilhões frescos cozidos com um acompanhamento de batatas fritas crocantes. crédito: By Bloguer - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34994827

A culinária da Bélgica ganha destaque em eventos esportivos internacionais, mas a verdade é que o país oferece muito mais do que suas famosas batatas fritas e chocolates. A gastronomia local é rica, variada e cheia de pratos que combinam ingredientes simples de maneira surpreendente, refletindo a influência das cozinhas francesa e alemã e se tornando parte essencial da identidade cultural belga.

Para quem deseja explorar esses sabores, há um universo de opções que vão de ensopados robustos a frutos do mar frescos. Conhecer a culinária belga é uma forma de mergulhar na cultura de um país que valoriza a boa comida e, claro, uma boa cerveja para acompanhar.

Se você ficou curioso para ir além do óbvio, preparamos uma lista com pratos típicos que representam o melhor da tradição belga. São receitas que aquecem, confortam e mostram por que essa cozinha merece ser descoberta.

5 pratos da culinária belga

1. Moules-frites
Este é o prato nacional da Bélgica. Consiste em mexilhões frescos cozidos em um caldo aromático, geralmente feito com vinho branco, chalotas, salsinha e manteiga. A combinação pode parecer inusitada, mas os mexilhões suculentos servidos ao lado de batatas fritas crocantes são uma experiência gastronômica autêntica e imperdível.

2. Carbonnade flamande (stoofvlees)
Um ensopado de carne que conforta a alma. A receita leva pedaços de carne bovina cozidos lentamente em cerveja belga, tipicamente uma brown ale ou dubbel, com cebola, tomilho e louro. O resultado é uma carne incrivelmente macia e um molho agridoce e encorpado, muitas vezes servido com pão ou as onipresentes batatas fritas.

3. Stoemp
Uma versão belga e rústica do purê de batatas. O stoemp é feito com batatas amassadas misturadas com outros vegetais, como cenoura, alho-poró, espinafre ou couve. É um acompanhamento clássico para linguiças, bacon ou outras carnes, oferecendo uma refeição simples, nutritiva e muito saborosa.

4. Waterzooi
Originário da cidade de Gante, o waterzooi é um guisado cremoso que pode ser preparado com peixe ou frango. O prato leva uma base de gemas de ovo e creme de leite, além de uma variedade de legumes, como cenoura, batata e alho-poró. É uma refeição leve, sofisticada e que mostra a versatilidade da cozinha local.

5. Gaufres (waffles)
É impossível falar de Bélgica sem mencionar os waffles. Existem dois tipos principais: o de Bruxelas, que é leve e crocante, e o de Liège, mais denso, adocicado e com cristais de açúcar caramelizado. Ambos são deliciosos e podem ser servidos com frutas, chocolate, chantilly ou apenas puros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

