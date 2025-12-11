Roteiro em Paris inspirado em Lupin: 7 lugares da série para visitar

Com a Parte 4 da série “Lupin” confirmada pela Netflix, o interesse pelas aventuras de Assane Diop, o ladrão de casaca mais famoso da França, foi reacendido. Para os fãs que sonham em explorar Paris, seguir os passos do personagem pode ser um roteiro inesquecível, que vai muito além dos cartões-postais tradicionais da cidade. A capital francesa é, afinal, um personagem central na trama.

Conhecer os cenários que deram vida à produção é uma forma de mergulhar no universo de mistério e elegância da série. Muitos desses locais são abertos ao público e guardam tanto a magia da ficção quanto a riqueza da história parisiense. Prepare o mapa e descubra sete lugares icônicos para incluir na sua próxima viagem.

1. Museu do Louvre

O ponto de partida não poderia ser outro. É no museu mais famoso do mundo que Assane realiza o roubo audacioso do colar da rainha Maria Antonieta. Visitar a pirâmide de vidro e as galerias repletas de obras-primas é reviver a tensão e a genialidade do primeiro episódio.

2. Jardim de Luxemburgo

Este é um dos locais mais afetivos da série, onde Assane encontra seu filho Raoul e lhe entrega o livro de Arsène Lupin. O parque é um refúgio de tranquilidade no coração de Paris, perfeito para uma caminhada entre suas fontes e estátuas, assim como os personagens fizeram.

3. Pont des Arts

A famosa ponte dos cadeados é palco de uma conversa crucial entre Assane e sua ex-esposa Claire. Embora os cadeados tenham sido removidos pela prefeitura em 2015, a ponte ainda oferece uma das vistas mais românticas do rio Sena, um cenário que respira o clima da trama.

4. Mercado de Pulgas de Saint-Ouen

O esconderijo e loja de antiguidades de Benjamin Ferel, melhor amigo de Assane, fica no maior mercado de pulgas do mundo. Explorar os labirintos de barracas em Saint-Ouen é uma verdadeira caça ao tesouro, onde se pode encontrar de tudo, de móveis a raridades.

5. Musée d'Orsay

Na segunda parte da série, este museu, que funciona em uma antiga estação de trem, se torna o cenário de um encontro importante para Assane. Além de sua arquitetura impressionante, o Musée d'Orsay abriga uma vasta coleção de arte impressionista, valendo a visita tanto pela ficção quanto pela arte.

6. Place Vendôme

Centro do luxo e da alta joalheria em Paris, a praça é o local do elaborado roubo da Pérola Negra na terceira parte da trama. Caminhar pela Place Vendôme é se sentir no centro do poder e da elegância que Hubert Pellegrini, o antagonista da série, tanto representa.

7. Ponte Bir-Hakeim

Com sua estrutura metálica de dois andares e uma vista privilegiada para a Torre Eiffel, esta ponte aparece em diversas cenas de perseguição e momentos contemplativos. É o lugar ideal para tirar fotos que capturam a essência cinematográfica de Paris e da própria série.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.