Como visitar as pirâmides do Egito: guia completo para sua viagem

Planejar uma viagem para as pirâmides do Egito pode parecer uma tarefa complexa, mas com as informações certas, a experiência de conhecer as maravilhas de Gizé se torna inesquecível. O ponto de partida é o Cairo, a capital do país, de onde partem os passeios para o famoso complexo arqueológico.

A jornada até as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, além da icônica Esfinge, é uma imersão na história antiga. Organizar a visita com antecedência garante que você aproveite ao máximo cada momento, sem imprevistos ou gastos desnecessários.

Qual a melhor época para ir?

O clima no Egito é desértico, com verões extremamente quentes. Para evitar o calor intenso, os melhores meses para visitar as pirâmides são entre outubro e abril. Nesse período, as temperaturas são mais amenas e agradáveis para caminhadas ao ar livre.

Os meses de junho a agosto devem ser evitados, pois o calor pode ultrapassar os 40°C, tornando o passeio desgastante. Se a sua viagem for nessa época, programe a visita para o início da manhã ou o final da tarde.

Quanto custa a visita?

O ingresso para o complexo de Gizé, que dá acesso à área externa das pirâmides e à Esfinge, custa entre 540 e 700 libras egípcias (EGP) para turistas estrangeiros, dependendo da temporada. O valor equivale a aproximadamente R$ 85 a R$ 100. Fique atento ao método de pagamento, pois a bilheteria oficial costuma aceitar apenas cartões de crédito.

Para entrar nas pirâmides, é preciso comprar bilhetes adicionais. O acesso à Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, custa cerca de 600 libras egípcias (aproximadamente R$ 95). Os preços podem variar, então vale a pena confirmar os valores oficiais pouco antes da sua visita.

Nota: Os valores em reais são aproximados e podem variar de acordo com a cotação do dia.

O que vestir e levar?

A escolha da roupa faz toda a diferença para o seu conforto. Opte por tecidos leves e respiráveis, como algodão e linho. Embora não haja um código de vestimenta rígido no platô de Gizé, é recomendável usar roupas que cubram ombros e joelhos, em respeito à cultura local.

Itens indispensáveis na sua mochila:

Protetor solar e labial;

Óculos de sol e chapéu ou boné;

Calçados confortáveis para caminhada;

Garrafa de água para se manter hidratado;

Dinheiro em espécie (libras egípcias) para pequenas despesas.

Dicas essenciais para o passeio

Para uma experiência mais tranquila, chegue cedo, logo na abertura dos portões. Assim, você evita as maiores multidões e o sol mais forte. Contratar um guia credenciado pode enriquecer a visita com informações históricas e curiosidades que não estão nas placas.

Se quiser fazer o clássico passeio de camelo, negocie o preço e a duração antes de subir no animal. Fique atento aos vendedores locais, que podem ser bastante insistentes. Uma recusa firme e educada geralmente é suficiente. Por fim, não suba nas pirâmides, pois é proibido e perigoso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.