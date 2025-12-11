Como visitar as pirâmides do Egito: guia completo para sua viagem
Sonha em conhecer as maravilhas de Gizé? Saiba qual a melhor época, quanto custa, como se vestir e o que não pode faltar no seu roteiro pelo país
compartilheSIGA
Planejar uma viagem para as pirâmides do Egito pode parecer uma tarefa complexa, mas com as informações certas, a experiência de conhecer as maravilhas de Gizé se torna inesquecível. O ponto de partida é o Cairo, a capital do país, de onde partem os passeios para o famoso complexo arqueológico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A jornada até as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, além da icônica Esfinge, é uma imersão na história antiga. Organizar a visita com antecedência garante que você aproveite ao máximo cada momento, sem imprevistos ou gastos desnecessários.
Leia Mais
Egito revela vestígios de cidade submersa com mais de 2.000 anos
Incomum tempestade de granizo atinge cidade de Alexandria, no Egito
5 destinos internacionais baratos para viajar ainda este ano; veja a lista
Qual a melhor época para ir?
O clima no Egito é desértico, com verões extremamente quentes. Para evitar o calor intenso, os melhores meses para visitar as pirâmides são entre outubro e abril. Nesse período, as temperaturas são mais amenas e agradáveis para caminhadas ao ar livre.
Os meses de junho a agosto devem ser evitados, pois o calor pode ultrapassar os 40°C, tornando o passeio desgastante. Se a sua viagem for nessa época, programe a visita para o início da manhã ou o final da tarde.
Quanto custa a visita?
O ingresso para o complexo de Gizé, que dá acesso à área externa das pirâmides e à Esfinge, custa entre 540 e 700 libras egípcias (EGP) para turistas estrangeiros, dependendo da temporada. O valor equivale a aproximadamente R$ 85 a R$ 100. Fique atento ao método de pagamento, pois a bilheteria oficial costuma aceitar apenas cartões de crédito.
Para entrar nas pirâmides, é preciso comprar bilhetes adicionais. O acesso à Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, custa cerca de 600 libras egípcias (aproximadamente R$ 95). Os preços podem variar, então vale a pena confirmar os valores oficiais pouco antes da sua visita.
Nota: Os valores em reais são aproximados e podem variar de acordo com a cotação do dia.
O que vestir e levar?
A escolha da roupa faz toda a diferença para o seu conforto. Opte por tecidos leves e respiráveis, como algodão e linho. Embora não haja um código de vestimenta rígido no platô de Gizé, é recomendável usar roupas que cubram ombros e joelhos, em respeito à cultura local.
Itens indispensáveis na sua mochila:
Protetor solar e labial;
Óculos de sol e chapéu ou boné;
Calçados confortáveis para caminhada;
Garrafa de água para se manter hidratado;
Dinheiro em espécie (libras egípcias) para pequenas despesas.
Dicas essenciais para o passeio
Para uma experiência mais tranquila, chegue cedo, logo na abertura dos portões. Assim, você evita as maiores multidões e o sol mais forte. Contratar um guia credenciado pode enriquecer a visita com informações históricas e curiosidades que não estão nas placas.
Se quiser fazer o clássico passeio de camelo, negocie o preço e a duração antes de subir no animal. Fique atento aos vendedores locais, que podem ser bastante insistentes. Uma recusa firme e educada geralmente é suficiente. Por fim, não suba nas pirâmides, pois é proibido e perigoso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.