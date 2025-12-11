7 cuidados com a casa para evitar acidentes durante um temporal

O desabamento da marquise de um supermercado em Belo Horizonte, após um forte temporal em dezembro de 2024, acende um alerta importante sobre a segurança de nossas casas. Estruturas que parecem sólidas podem ceder com o volume de água e a força dos ventos, mas medidas preventivas diminuem consideravelmente os riscos de acidentes e prejuízos.

A manutenção regular é a principal forma de garantir a segurança do imóvel e de sua família. Adotar uma rotina de checagem, especialmente nos períodos que antecedem a temporada de chuvas, pode evitar tragédias. Confira sete cuidados essenciais para proteger sua residência.

1. Limpeza de calhas e rufos

Mantenha calhas e rufos sempre limpos. O acúmulo de folhas, galhos e outras sujeiras impede o escoamento correto da água. Isso pode causar infiltrações, sobrecarregar a estrutura do telhado e até mesmo levar ao desabamento de beirais e marquises.

2. Inspeção do telhado

Verifique regularmente se não há telhas quebradas, deslocadas ou soltas. Uma única telha danificada é suficiente para criar um ponto de infiltração, que pode comprometer a laje, a fiação elétrica e a estrutura de madeira do telhado, além de causar goteiras e mofo.

3. Cuidado com marquises e varandas

Assim como no caso que ocorreu em Belo Horizonte, marquises e varandas são áreas de risco. Fique atento a qualquer sinal de rachadura, fissura, estufamento do reboco ou manchas de umidade. Esses podem ser indícios de que a estrutura interna está comprometida.

4. Fixação de antenas e placas solares

Antenas de TV, internet e placas de energia solar precisam estar firmemente presas à estrutura. Ventos fortes podem arrancá-las, transformando-as em objetos perigosos que podem atingir pessoas, veículos ou a rede elétrica.

5. Poda de árvores

Árvores com galhos grandes e secos ou muito próximos da casa representam um perigo. Durante um temporal, eles podem quebrar e cair sobre o telhado, muros ou fios elétricos. Realize a poda preventiva conforme a legislação do seu município.

6. Revisão de muros e portões

A força do vento e o encharcamento do solo podem derrubar muros e portões mal conservados. Verifique se há rachaduras, se os portões estão bem chumbados e se as ferragens não apresentam corrosão avançada.

7. Vedação de portas e janelas

Garanta que portas e janelas estejam com a vedação em dia. Borrachas ressecadas ou vãos permitem a entrada de água e vento, o que pode causar danos internos e aumentar a pressão sobre a estrutura do imóvel durante as tempestades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.