Papai Noel gigante em Londrina: como visitar o novo recordista do Guinness

Londrina, no norte do Paraná, entrou para o livro dos recordes neste final de ano ao inaugurar o maior Papai Noel do mundo. A estrutura gigante, com 27,03 metros de altura, foi oficialmente certificada pelo Guinness World Records e já se tornou o principal ponto turístico das celebrações de Natal na cidade.

Com 15 toneladas, a obra equivale a um prédio de aproximadamente nove andares e é iluminada por 450 mil lâmpadas de LED. Ela supera o recorde anterior, que pertencia à cidade de Águeda, em Portugal, com uma estrutura de 21 metros de altura. O monumento fica exposto até o dia 6 de janeiro de 2025.

Onde fica e como visitar

O acesso ao Papai Noel gigante é gratuito e pode ser feito a qualquer hora do dia. A atração está localizada em um ponto de fácil acesso para moradores e turistas que desejam registrar o momento.

Localização: Lago Igapó 2. A estrutura está instalada em uma plataforma flutuante no meio do lago, com o melhor ponto para visualização a partir das margens na Avenida Higienópolis.

Horário: A visitação é livre e pode ser feita 24 horas por dia. Durante a noite, a estrutura recebe iluminação especial, tornando a experiência ainda mais impressionante.

Custo: Acesso totalmente gratuito.

O que mais fazer na cidade

A decoração natalina de Londrina se concentra ao redor do Lago Igapó, transformando a região em um grande parque temático a céu aberto.

Além do Papai Noel gigante, dez caixas de presentes flutuantes e iluminadas compõem o cenário no lago. Um túnel de luz com milhares de lâmpadas de LED está montado sob a ponte da Avenida Higienópolis, que divide os lagos 1 e 2, criando um corredor que encanta os visitantes e rende ótimas fotos. A programação da prefeitura também inclui apresentações culturais e musicais na região durante todo o mês de dezembro.

