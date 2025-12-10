Paraísos que lembram as Maldivas, mas custam menos do que você imagina

O sonho de acordar em um bangalô sobre águas cristalinas não precisa mais ser sinônimo de um rombo no orçamento. Embora as Maldivas tenham se tornado mais acessíveis, existem outros destinos pelo mundo que oferecem paisagens igualmente paradisíacas, com praias de areia branca e mar azul-turquesa, por uma fração do custo. Explorar essas alternativas pode transformar uma viagem dos sonhos em realidade.

Esses lugares combinam a beleza natural estonteante com uma infraestrutura turística mais em conta, permitindo que viajantes desfrutem de uma experiência de luxo sem o preço associado aos destinos mais famosos. A seguir, conheça alguns paraísos que se assemelham às Maldivas e cabem no seu bolso.

Ilhas Gili, Indonésia

Localizadas perto de Lombok e com fácil acesso a partir de Bali, as Ilhas Gili são um refúgio perfeito para quem busca tranquilidade e cenários de cartão-postal. Formado por três pequenas ilhas, Gili Trawangan, Gili Meno e Gili Air, o arquipélago não permite veículos motorizados, o que preserva sua atmosfera serena. As praias de areia branca são banhadas por um mar de tons turquesa, ideal para mergulho e snorkel entre tartarugas marinhas. A hospedagem e a alimentação têm preços muito mais baixos em comparação com as Maldivas, com opções que vão de pousadas charmosas a resorts mais confortáveis.

San Blas, Panamá

Composto por mais de 365 ilhas e ilhotas no Caribe, o arquipélago de San Blas é administrado pelo povo indígena Guna Yala, o que garante uma experiência autêntica e conectada à natureza. As acomodações são simples, geralmente em cabanas rústicas, muitas delas construídas sobre a água. A experiência de se desconectar do mundo moderno em uma ilha praticamente deserta, com um mar calmo e transparente, é o grande atrativo. Os pacotes, que incluem transporte, acomodação e refeições, oferecem um excelente custo-benefício.

Riviera Maya, México

A costa caribenha do México, especialmente em áreas como Tulum e Holbox, oferece uma combinação única de praias espetaculares e cultura maia. A região é famosa por seus cenotes, poços de água doce e cristalina perfeitos para um mergulho refrescante. Embora Cancún seja mais agitada, destinos próximos proporcionam a mesma beleza com mais sossego. Há uma vasta gama de hotéis, desde opções econômicas a resorts de luxo com preços competitivos, permitindo que cada viajante encontre uma alternativa que se ajuste ao seu orçamento.

Ksamil, Albânia

Conhecida como a "Riviera Albanesa", a costa do sul da Albânia é um segredo bem guardado na Europa. A pequena cidade de Ksamil possui praias de areia branca e um mar com cores que lembram o Caribe. As ilhas próximas, acessíveis por barco, são perfeitas para passar o dia. O custo de vida na Albânia é consideravelmente menor do que em outros destinos mediterrâneos, como Grécia e Itália, tornando a viagem uma opção econômica para quem deseja explorar praias paradisíacas no continente europeu.

