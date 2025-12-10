Como criar o prompt perfeito no ChatGPT em 7 passos muito simples

Conseguir respostas realmente úteis do ChatGPT depende menos da inteligência artificial e mais da qualidade das suas instruções. A criação de um "prompt perfeito" é uma habilidade que transforma a ferramenta de uma simples caixa de texto em um assistente pessoal poderoso, capaz de gerar desde e-mails profissionais até roteiros de viagem detalhados. Com algumas técnicas simples, qualquer pessoa pode aprimorar seus pedidos e obter resultados mais precisos e criativos.

O segredo está em tratar a interação como uma conversa com um especialista que precisa de direcionamento claro. Quanto mais detalhado e contextualizado for o seu pedido, melhor será a resposta. Em vez de comandos vagos, forneça um roteiro que guie a inteligência artificial ao resultado esperado. A seguir, veja um passo a passo para construir prompts que realmente funcionam.

Seja claro e específico: pedidos genéricos geram respostas genéricas. Em vez de pedir "escreva sobre carros", solicite "crie um resumo de 200 palavras sobre o impacto dos carros elétricos na indústria automobilística alemã nos últimos cinco anos". A especificidade elimina ambiguidades. Forneça contexto relevante: a IA não sabe qual é o seu objetivo final. Informe o contexto para que ela possa adaptar a resposta. Por exemplo: "Estou escrevendo um e-mail para meu chefe para solicitar um aumento. O tom deve ser profissional, confiante e respeitoso". Defina o formato da resposta: você quer um texto corrido, uma lista, uma tabela ou um código? Deixe isso claro no prompt. Um bom exemplo é: "Liste em tópicos os principais benefícios do trabalho remoto para empresas de tecnologia". Atribua um papel à IA: uma das técnicas mais eficazes é pedir para o ChatGPT assumir uma persona. Comece o prompt com "Aja como um especialista em marketing digital" ou "Você é um roteirista de viagens experiente". Isso ajusta o estilo, o tom e o vocabulário da resposta. Use exemplos para guiar: se você busca um estilo específico, mostre um exemplo. Inclua no seu prompt uma frase como: "Traduza as seguintes frases para o inglês, mantendo um tom informal, como neste exemplo: 'E aí, tudo certo?' -> 'Hey, what's up?'". Refine o resultado em etapas: o primeiro resultado não precisa ser o final. Use o chat para aprimorar a resposta. Peça ajustes como "Isso ficou bom, mas poderia deixar o segundo parágrafo mais curto?" ou "Agora, reescreva o texto para um público de 15 anos". Peça para a IA fazer perguntas: se você não tem certeza de quais detalhes fornecer, inverta o jogo. Diga: "Quero criar um plano de negócios para uma cafeteria. Que informações você precisa de mim para me ajudar a montar a estrutura principal?".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.