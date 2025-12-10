Infarto em jovens: 7 sinais de alerta que não podem ser ignorados

A morte súbita de um padre de 38 anos por infarto em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, acendeu um alerta para um problema crescente: o aumento de ataques cardíacos em jovens adultos. O caso, que gerou forte comoção, ilustra uma tendência preocupante observada em hospitais e consultórios médicos. Cada vez mais pessoas com menos de 40 anos estão sofrendo eventos cardiovasculares graves.

Diferente do que muitos imaginam, o infarto não é uma doença exclusiva de idosos. Fatores como estresse crônico, má alimentação, sedentarismo e histórico familiar contribuem para o desenvolvimento precoce de problemas no coração. A pressão alta, o colesterol elevado e o diabetes, antes associados a faixas etárias mais avançadas, agora são diagnósticos comuns em jovens.

Reconhecer os sinais de um infarto pode ser decisivo para buscar ajuda médica a tempo e evitar consequências fatais. Embora a dor no peito seja o sintoma mais conhecido, o corpo pode emitir outros alertas importantes que não devem ser ignorados, principalmente por quem não se considera parte do grupo de risco tradicional.

7 sinais de alerta para infarto em jovens

Dor ou desconforto no peito: É o sinal mais clássico. Pode se manifestar como uma sensação de aperto, pressão, queimação ou peso no centro do peito, durando mais de alguns minutos.

Falta de ar: A dificuldade para respirar pode ocorrer antes ou durante a dor no peito. Em alguns casos, é o único sintoma presente, o que pode confundir o diagnóstico.

Dor em outras partes do corpo: O incômodo pode irradiar do peito para outras regiões, como o braço esquerdo, ombros, costas, pescoço, mandíbula ou até mesmo o estômago.

Suor frio e tontura: Transpirar de forma intensa e repentina, sem motivo aparente, acompanhado de tontura, vertigem ou sensação de desmaio, é um forte sinal de alerta.

Náusea e indigestão: Sentir enjoo, vontade de vomitar ou um desconforto gástrico semelhante à azia pode indicar um infarto, sendo um sintoma mais comum em mulheres.

Fadiga extrema e inexplicável: Um cansaço avassalador, que surge de forma súbita e não está relacionado a esforço físico ou falta de sono, pode preceder um ataque cardíaco em dias ou semanas.

Ansiedade súbita: Muitos pacientes relatam uma sensação intensa de angústia ou medo, por vezes descrita como uma "sensação de morte iminente", que aparece sem uma causa aparente.

Ao identificar um ou, principalmente, a combinação de vários desses sinais, é fundamental procurar atendimento médico de emergência imediatamente. Não hesite em ligar para o SAMU pelo número 192. Agir rapidamente pode salvar vidas e minimizar as sequelas de um ataque cardíaco.

