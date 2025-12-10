Assine
Infarto em jovens: 7 sinais de alerta que não podem ser ignorados

A morte de um padre de 38 anos choca, mas casos assim crescem; especialistas explicam os sintomas e fatores de risco para ataques cardíacos em jovens

Infarto em jovens: 7 sinais de alerta que não podem ser ignorados
Um jovem adulto sente dor no peito, um dos principais sinais de alerta para infarto, condição que tem acometido cada vez mais pessoas em faixas etárias precoces, conforme alertado por especialistas. crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/jovem-sentindo-se-doente-e-segurando-o-peito-de-dor-enquanto-bebia-cha-na-sala-de-estar_26343755.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=0&amp;uuid=d85ab5d0-156a-4e54-b51a-3249b9fecd13&amp;query=infarto&quot;&gt;Imagem de Drazen Zigic no Freepik&lt;/a&gt;

A morte súbita de um padre de 38 anos por infarto em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, acendeu um alerta para um problema crescente: o aumento de ataques cardíacos em jovens adultos. O caso, que gerou forte comoção, ilustra uma tendência preocupante observada em hospitais e consultórios médicos. Cada vez mais pessoas com menos de 40 anos estão sofrendo eventos cardiovasculares graves.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diferente do que muitos imaginam, o infarto não é uma doença exclusiva de idosos. Fatores como estresse crônico, má alimentação, sedentarismo e histórico familiar contribuem para o desenvolvimento precoce de problemas no coração. A pressão alta, o colesterol elevado e o diabetes, antes associados a faixas etárias mais avançadas, agora são diagnósticos comuns em jovens.

Reconhecer os sinais de um infarto pode ser decisivo para buscar ajuda médica a tempo e evitar consequências fatais. Embora a dor no peito seja o sintoma mais conhecido, o corpo pode emitir outros alertas importantes que não devem ser ignorados, principalmente por quem não se considera parte do grupo de risco tradicional.

7 sinais de alerta para infarto em jovens

  • Dor ou desconforto no peito: É o sinal mais clássico. Pode se manifestar como uma sensação de aperto, pressão, queimação ou peso no centro do peito, durando mais de alguns minutos.

  • Falta de ar: A dificuldade para respirar pode ocorrer antes ou durante a dor no peito. Em alguns casos, é o único sintoma presente, o que pode confundir o diagnóstico.

  • Dor em outras partes do corpo: O incômodo pode irradiar do peito para outras regiões, como o braço esquerdo, ombros, costas, pescoço, mandíbula ou até mesmo o estômago.

  • Suor frio e tontura: Transpirar de forma intensa e repentina, sem motivo aparente, acompanhado de tontura, vertigem ou sensação de desmaio, é um forte sinal de alerta.

  • Náusea e indigestão: Sentir enjoo, vontade de vomitar ou um desconforto gástrico semelhante à azia pode indicar um infarto, sendo um sintoma mais comum em mulheres.

  • Fadiga extrema e inexplicável: Um cansaço avassalador, que surge de forma súbita e não está relacionado a esforço físico ou falta de sono, pode preceder um ataque cardíaco em dias ou semanas.

  • Ansiedade súbita: Muitos pacientes relatam uma sensação intensa de angústia ou medo, por vezes descrita como uma "sensação de morte iminente", que aparece sem uma causa aparente.

Ao identificar um ou, principalmente, a combinação de vários desses sinais, é fundamental procurar atendimento médico de emergência imediatamente. Não hesite em ligar para o SAMU pelo número 192. Agir rapidamente pode salvar vidas e minimizar as sequelas de um ataque cardíaco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

