A nova aposta do Panamá para ir além do seu famoso Canal

O Panamá, conhecido mundialmente por seu icônico Canal e por ser um robusto centro financeiro, está movendo suas peças para se destacar em um novo tabuleiro global. O governo panamenho lançou uma estratégia ambiciosa para transformar o turismo sustentável no principal motor de sua economia, buscando diversificar suas fontes de receita e atrair um novo perfil de visitante.

A iniciativa visa ir além do turismo de negócios e de trânsito, que historicamente dominaram o setor. O foco agora está na riqueza natural e cultural do país, muitas vezes ofuscada pela grandiosidade da engenharia do Canal. O Plano Mestre de Turismo Sustentável (2020-2025) aposta em experiências autênticas e de baixo impacto ambiental.

Essa mudança de rota não é por acaso. O objetivo é posicionar o Panamá como um destino líder em ecoturismo na América Latina, aproveitando sua biodiversidade única. O país, que conecta as Américas do Norte e do Sul, abriga uma quantidade impressionante de espécies de fauna e flora, muitas delas endêmicas.

O que o Panamá oferece aos viajantes?

A nova estratégia se concentra em três pilares patrimoniais. O primeiro é o "Patrimônio Verde", que explora parques nacionais como o Soberanía e o Chagres, próximos à capital, e a região de Darién, uma das florestas tropicais mais selvagens do planeta.

O segundo pilar é o "Patrimônio Cultural", que promove o centro histórico da Cidade do Panamá, conhecido como Casco Antiguo e declarado Patrimônio Mundial da UNESCO, além de incentivar o contato com as culturas indígenas, como os Guna Yala, nas paradisíacas ilhas de San Blas.

Para os amantes do mar, o pilar do "Patrimônio Azul" conecta os dois oceanos que banham o país. No Caribe, o arquipélago de Bocas del Toro é um santuário para a vida marinha. Já no Pacífico, o Parque Nacional Coiba, também patrimônio mundial, é um dos melhores pontos de mergulho do mundo.

O investimento em infraestrutura, como a melhoria de trilhas, centros de visitantes e hospedagens sustentáveis, acompanha a promoção dos destinos. Com essa aposta, o Panamá não quer apenas ser um ponto de passagem, mas um destino final que encanta pela natureza e pela cultura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.