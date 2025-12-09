Roteiro pelos Alpes: 5 cidades na Áustria que parecem sair de um conto de fadas

Para quem sonha com paisagens alpinas e vilarejos que parecem congelados no tempo, a Áustria oferece muito mais do que a grandiosidade de Viena. Escondidas entre montanhas e lagos cristalinos, pequenas cidades guardam a essência de um verdadeiro conto de fadas europeu, com arquitetura charmosa e natureza exuberante.

Explorar esses destinos é mergulhar em cenários que inspiraram histórias e encantam viajantes do mundo todo. Cada local tem sua própria identidade, combinando tradição, cultura e atividades ao ar livre. É a oportunidade de conhecer um lado diferente do país, onde o ritmo é mais lento e a conexão com a natureza é constante.

Se a ideia é montar um roteiro inesquecível, confira cinco destinos que merecem sua atenção.

Cidades austríacas para seu roteiro

Hallstatt

Considerado por muitos o vilarejo mais bonito da Europa, Hallstatt fica às margens de um lago de mesmo nome. Suas casas coloridas, construídas em uma encosta íngreme, criam um cenário fotogênico e inesquecível. O local é tão icônico que ganhou até uma réplica na China.

Além de caminhar por suas ruelas, é possível visitar a mina de sal mais antiga do mundo e subir de funicular até o mirante Skywalk para uma vista panorâmica. A atmosfera do lugar transporta o visitante para outra época, tornando a experiência única.

Innsbruck

Cercada pelos Alpes, Innsbruck é a capital do estado do Tirol e combina a agitação de uma cidade universitária com a tranquilidade das montanhas. O centro histórico é marcado pelo Telhado de Ouro, um balcão com 2.657 telhas de cobre dourado, construído para o imperador Maximiliano I.

A cidade é um paraíso para os amantes de esportes de inverno, tendo sediado as Olimpíadas de Inverno duas vezes (em 1964 e 1976). No verão, as trilhas para caminhadas e ciclismo dominam a paisagem, oferecendo vistas espetaculares da região.

Salzburg

Terra natal de Mozart e cenário do filme “A Noviça Rebelde”, Salzburg é uma cidade que respira música e arte. Seu centro histórico, um Patrimônio Mundial da UNESCO, é repleto de palácios, igrejas barrocas e praças charmosas. A imponente Fortaleza de Hohensalzburg, no topo da colina, domina a paisagem.

Passear pelos jardins do Palácio Mirabell ou explorar as ruas comerciais da Getreidegasse são atividades obrigatórias. A cidade oferece uma combinação perfeita de história, cultura e uma atmosfera vibrante durante todo o ano.

Zell am See

Este destino é ideal para quem busca o equilíbrio perfeito entre montanha e lago. Localizada às margens do cristalino Lago Zell, a cidade é um polo de atividades aquáticas durante o verão, como natação e passeios de barco. No inverno, a montanha Schmittenhöhe se transforma em uma popular estação de esqui.

O centrinho de Zell am See é compacto e acolhedor, com cafés e lojas que convidam a um passeio tranquilo. A vista do lago com os Alpes ao fundo é um dos cartões-postais mais marcantes da Áustria.

Alpbach

Eleita em um concurso televisivo como a vila mais bonita da Áustria, Alpbach se destaca por sua arquitetura tradicional. Uma lei local exige que todas as construções sigam um estilo específico, com madeira e varandas repletas de flores. O resultado é uma harmonia visual que parece ter saído de uma pintura.

A vila é um refúgio de paz, ideal para quem quer se desconectar e aproveitar a natureza. As trilhas ao redor oferecem caminhadas para todos os níveis, com paisagens que recompensam qualquer esforço.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.