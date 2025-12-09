5 cidades do Canadá que parecem cenários de filme para visitar um dia

O Canadá é um país de proporções continentais, conhecido por suas paisagens naturais deslumbrantes. Além das florestas e montanhas, algumas de suas cidades são tão bem preservadas e visualmente impactantes que parecem ter saído diretamente de uma produção de cinema, oferecendo uma combinação única de natureza, arquitetura e cultura.

Esses destinos transportam os visitantes para diferentes universos, desde vilarejos charmosos nas montanhas até metrópoles que servem de cenário para grandes filmes e séries. Explorar esses locais é como caminhar por um set de filmagem a céu aberto, onde cada esquina revela uma nova cena memorável. Conheça cinco cidades que se destacam por sua beleza e atmosfera singulares.

Banff, Alberta

Localizada no coração do Parque Nacional de Banff, nas Montanhas Rochosas, esta pequena cidade é um espetáculo visual. Cercada por picos nevados e florestas densas, seu principal atrativo são os lagos de águas azul-turquesa, como o Lake Louise e o Moraine Lake. Para visitar Moraine, é importante planejar com antecedência, pois o acesso é sazonal (geralmente de junho a outubro) e o trânsito de veículos particulares é restrito, sendo necessário utilizar o sistema de transporte do parque. O cenário grandioso cria a sensação de estar em um filme de aventura ou em um documentário sobre natureza selvagem.

A arquitetura rústica e charmosa do centro da cidade complementa a paisagem, com lojas e hotéis que parecem projetados para se integrar perfeitamente ao ambiente. A atmosfera é de um refúgio alpino, ideal para quem busca paisagens épicas e contato direto com a natureza.

Quebec City, Quebec

Andar pela cidade de Quebec é como viajar no tempo e desembarcar em uma vila europeia. Suas ruas de paralelepípedos, a arquitetura de inspiração francesa e as fortificações históricas criam um cenário digno de um filme de época ou um conto de fadas. O imponente hotel Château Frontenac domina o horizonte e reforça essa atmosfera mágica.

Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, a parte antiga da cidade, conhecida como Vieux-Québec, é o coração dessa experiência. Durante o inverno, a neve cobre os telhados e as luzes de Natal transformam o local em um cenário ainda mais encantador.

Vancouver, British Columbia

Conhecida como a "Hollywood do Norte", Vancouver não apenas parece um cenário, mas frequentemente é um. A cidade é um dos principais polos de produção cinematográfica da América do Norte. Sua versatilidade é o grande trunfo: arranha-céus modernos de vidro ficam a poucos minutos de florestas exuberantes e do Oceano Pacífico.

Essa combinação de metrópole sofisticada e natureza selvagem permite que Vancouver se passe por diversas outras cidades do mundo nas telas. O Stanley Park, uma imensa área verde urbana, e a vista das montanhas a partir do centro, criam um pano de fundo espetacular.

St. John's, Terra Nova e Labrador

A capital da província de Terra Nova e Labrador é famosa por suas fileiras de casas de madeira coloridas, conhecidas como "Jellybean Row". O visual vibrante das ruas estreitas e íngremes, que descem em direção a um porto histórico, confere a St. John's uma identidade visual única e fotogênica.

A cidade tem uma atmosfera acolhedora de vilarejo de pescadores, com uma forte cultura local e pubs animados. A paisagem do Oceano Atlântico, muitas vezes com icebergs passando ao longe durante a primavera, completa o cenário que parece saído de um filme independente cheio de charme e personalidade.

Victoria, British Columbia

Com uma forte herança britânica, a capital da Colúmbia Britânica exala uma elegância clássica. Os jardins impecáveis, como o famoso Butchart Gardens, e os edifícios históricos ao redor do Inner Harbour, incluindo o Parlamento e o hotel Empress, criam um ambiente sofisticado e tranquilo. Victoria parece o cenário perfeito para um romance de época ou um drama britânico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.