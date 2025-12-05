Assine
overlay
Início Trends
Alimentos

A importância da origem da carne que chega ao seu prato; entenda

Para além do sabor e da maciez, a procedência do gado impacta a segurança alimentar e a sustentabilidade; saiba como fazer escolhas mais conscientes

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
05/12/2025 16:48

compartilhe

SIGA
x
A importância da origem da carne que chega ao seu prato; entenda
Carne crua crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/pedacos-de-carne-de-lombo-crua-em-uma-tabua-isolada-no-fundo-branco-ai-generative_41369467.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=22&amp;uuid=f1cb96d8-b925-4862-a62d-78f5f63b66db&amp;query=carne+crua&quot;&gt;Imagem de chandlervid85 no Freepik&lt;/a&gt;

A recente prisão de um fazendeiro em Minas Gerais, suspeito de receptar 22 novilhas furtadas, joga luz sobre uma questão que vai além das páginas policiais: a origem da carne que chega à mesa dos brasileiros. Saber de onde vem o produto não é apenas uma questão de preferência, mas um fator crucial para a segurança alimentar, a economia e a sustentabilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quando um corte de carne não tem procedência clara, o consumidor fica exposto a diversos riscos. Produtos de origem clandestina, como os que podem vir de animais furtados, não passam pelos rigorosos controles sanitários exigidos pela legislação. Isso significa que podem carregar doenças, contaminações e resíduos de medicamentos, representando um perigo direto à saúde.

A rastreabilidade do gado é a principal ferramenta para garantir um consumo seguro. Ela funciona como uma carteira de identidade do animal, registrando informações desde o nascimento, passando pela criação e vacinação, até o abate. Esse controle assegura que o bife no seu prato veio de um rebanho saudável e de uma propriedade que segue as boas práticas agropecuárias.

Além da segurança, a origem da carne está diretamente ligada a questões ambientais. O rastreamento permite verificar se o gado foi criado em áreas de desmatamento ilegal na Amazônia ou em outros biomas protegidos. Optar por produtos de fontes responsáveis ajuda a combater crimes ambientais e a promover uma pecuária mais sustentável.

Como fazer escolhas mais conscientes

Na prática, o consumidor tem um papel ativo nesse processo. Algumas atitudes simples no momento da compra podem fazer grande diferença e garantir mais segurança e qualidade. Observar os selos de inspeção na embalagem é o primeiro passo.

Existem três tipos principais de selos no Brasil:

  • SIF (Serviço de Inspeção Federal): garante que o produto pode ser vendido em todo o território nacional e até exportado. É o selo de maior abrangência.

  • SIE (Serviço de Inspeção Estadual): permite a comercialização do produto apenas dentro do estado onde foi produzido.

  • SIM (Serviço de Inspeção Municipal): autoriza a venda exclusivamente no município de origem.

Desconfie de carnes vendidas sem embalagem, sem etiqueta ou com preço muito abaixo do mercado. Converse com o açougueiro, pergunte sobre a procedência e dê preferência a estabelecimentos de confiança que possam informar sobre seus fornecedores. Escolher marcas que destacam seus programas de rastreabilidade também é uma forma de apoiar a produção responsável e proteger sua saúde.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

origem-da-carne

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay