5 cuidados com a manutenção do prédio para evitar desabamentos

A prevenção é a melhor solução; veja uma lista de ações essenciais que síndicos e moradores devem tomar para garantir a segurança estrutural do edifício

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
05/12/2025 16:02

Manutenção de prédios crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/um-eletricista-masculino-trabalha-em-uma-central-eletrica-com-um-cabo-de-conexao-eletrica_19589484.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=3&amp;uuid=4261c892-fd93-4956-b076-bb4a287728ed&amp;query=vistoria+em+instala%C3%A7%C3%A3o+hidr%C3%A1ulica+em+pr%C3%A9dio&quot;&gt;Imagem de pvproductions no Freepik&lt;/a&gt;

A segurança de edifícios residenciais e comerciais é um tema que exige atenção constante. Notícias sobre falhas estruturais e interdições servem como um alerta de que a prevenção é a medida mais eficaz para evitar tragédias. A responsabilidade pela manutenção é compartilhada entre síndicos e moradores, e a vigilância deve ser permanente.

Ignorar pequenos sinais de desgaste pode resultar em danos irreparáveis e, no pior cenário, em desabamentos. Garantir a integridade de uma construção exige um plano de ação contínuo e atenção aos detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos no dia a dia.

Cuidados essenciais para a segurança do edifício

Adotar uma rotina de manutenção preventiva não apenas protege o patrimônio, mas, principalmente, salva vidas. A seguir, listamos cinco ações cruciais que devem fazer parte da gestão de qualquer condomínio.

  • Vistorias periódicas profissionais: contratar engenheiros ou empresas especializadas para realizar inspeções regulares é o primeiro passo. Essa análise técnica avalia a integridade de pilares, vigas, lajes e fundações, identificando problemas antes que se tornem críticos. A frequência dessas vistorias deve seguir as normas técnicas e a idade do prédio.

  • Atenção máxima a rachaduras e infiltrações: fissuras, manchas de umidade, mofo ou descascamento da pintura são sinais visíveis de que algo está errado. Infiltrações podem corroer a armadura de aço dentro do concreto, comprometendo a resistência da estrutura. Garagens, telhados e fachadas merecem atenção redobrada.

  • Manutenção das instalações hidráulicas e elétricas: vazamentos constantes em canos, mesmo que pequenos, causam danos silenciosos e contínuos à estrutura. Da mesma forma, sistemas elétricos sobrecarregados ou antigos aumentam o risco de incêndios, que podem abalar fatalmente a construção. A revisão desses sistemas é vital.

  • Limpeza e conservação de calhas e telhados: o acúmulo de folhas e sujeira em calhas e lajes impede o escoamento correto da água da chuva. Essa água parada pode se infiltrar, gerando sobrepeso e deterioração dos materiais. Manter essas áreas limpas e desobstruídas é uma tarefa simples, mas de grande impacto.

  • Plano de manutenção documentado: um condomínio organizado precisa de um plano de manutenção predial formal. Esse documento serve como um cronograma para todas as inspeções e reparos necessários, desde a limpeza da caixa d'água até a verificação dos elevadores e da fachada. Ele ajuda a prever custos e a garantir que nenhuma área seja esquecida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

