Seguro para celular vale a pena? Saiba quando contratar e como funciona

Com o aumento dos preços dos aparelhos, proteger o investimento virou prioridade; compare os custos, coberturas e veja se o seguro é para você

05/12/2025 15:35

Com celulares cada vez mais caros e essenciais no dia a dia, a pergunta se torna inevitável: vale a pena contratar um seguro para o aparelho? A resposta curta é que depende do valor do seu smartphone e do seu perfil de uso. Proteger esse investimento contra roubos, furtos e danos acidentais virou uma prioridade para muitos brasileiros.

O seguro para celular opera de forma semelhante a outros tipos de apólice. Você paga um valor mensal ou anual, chamado de prêmio, para garantir a cobertura. Geralmente, há um período de carência, em torno de 30 dias, antes que a proteção se torne ativa. Caso ocorra um dos imprevistos previstos no contrato, a seguradora oferece um aparelho novo ou recondicionado, ou o conserto do dispositivo danificado.

Um ponto crucial a entender é a franquia. Trata-se de uma participação obrigatória do segurado no custo do sinistro. Se seu celular custa R$ 5 mil e a franquia é de 25%, por exemplo, você precisará pagar R$ 1.250 para acionar o seguro. O valor da franquia costuma variar entre 15% e 25% do preço do aparelho, mas alguns planos mais completos podem oferecer isenção.

O que a cobertura geralmente inclui?

As apólices podem variar bastante, mas a maioria oferece proteção contra os cenários mais comuns. É fundamental ler o contrato com atenção antes de assinar. As principais coberturas são:

  • Roubo e furto qualificado: é a cobertura mais básica e comum. Ela protege quando o celular é levado mediante ameaça direta ou com o rompimento de um obstáculo, como um vidro de carro quebrado ou uma mochila rasgada.

  • Danos acidentais: cobre problemas como tela quebrada por queda, danos por líquidos e outras falhas causadas por acidentes involuntários. Geralmente, essa é uma cobertura adicional.

  • Furto simples: alguns planos mais completos incluem proteção para quando o celular desaparece sem que você perceba e sem deixar vestígios. Esta cobertura é menos comum e costuma encarecer o seguro.

Quando vale a pena contratar?

Analisar seu próprio contexto é a melhor forma de decidir. Se você possui um smartphone de última geração, cujo custo de reposição é alto, o seguro pode ser um investimento inteligente para proteger seu patrimônio.

Pessoas que moram ou circulam por áreas com altos índices de criminalidade ou que têm um estilo de vida mais propenso a acidentes, como praticantes de esportes radicais, também podem se beneficiar da tranquilidade que a proteção oferece.

Para quem não tem uma reserva de emergência para comprar um novo celular à vista em caso de imprevisto, o seguro funciona como uma camada extra de segurança financeira, evitando um grande desfalque no orçamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

