Carruagens elétricas: Cidades históricas que podem seguir o exemplo de Caxambu

A cidade de Caxambu, no Sul de Minas Gerais, deu um passo significativo em direção a um turismo mais sustentável com a implementação de carruagens elétricas em substituição às tradicionais charretes. A transição, regulamentada pela Lei nº 3.140 de 2023, já está em andamento desde dezembro de 2023 e estabelece maio de 2026 como prazo final para a circulação de veículos com tração animal. O novo passeio, com duração de cerca de 30 minutos e custo de R$ 80, serve de precedente para outros destinos brasileiros.

A iniciativa mineira surge como uma solução para o debate sobre o bem-estar animal sem abrir mão de uma atividade turística que gera renda. O modelo elétrico preserva o charme dos passeios, mas elimina o esforço físico dos cavalos, modernizando uma tradição. Entre os destinos históricos brasileiros que possuem ou já possuíram serviços similares, alguns se destacam como potenciais candidatos à modernização. É importante ressaltar, no entanto, que não há confirmação de que essas cidades tenham planos imediatos para a mudança, mas a experiência de Caxambu serve como referência.

Petrópolis (RJ)

Conhecida como a Cidade Imperial, Petrópolis possui uma longa tradição com as "vitórias", as carruagens que por muito tempo foram um de seus cartões-postais. Embora a discussão sobre o bem-estar animal seja recorrente em locais com essa atividade, a adoção de um modelo elétrico permitiria revitalizar o tradicional passeio guiado pelo centro histórico, preservando a identidade local de forma mais ética e alinhada às novas demandas por um turismo consciente.

Tiradentes e Ouro Preto (MG)

Joias do barroco mineiro, Tiradentes e Ouro Preto são conhecidas por suas ladeiras íngremes e ruas de pedra. Em cidades com essa topografia, um eventual serviço de passeios turísticos com tração animal impõe um grande esforço aos cavalos. A transição para carruagens elétricas, caso tal atividade exista ou venha a ser considerada, não apenas protegeria os animais, mas também ofereceria uma experiência mais confortável aos visitantes, superando os desafios do terreno com eficiência.

Ilha de Paquetá (RJ)

A situação da Ilha de Paquetá é peculiar. Historicamente, por ser um local onde carros são proibidos, as charretes desempenharam um papel não apenas turístico, mas também como meio de transporte. A implementação de um modelo elétrico poderia ser uma solução para modernizar a locomoção na ilha, resolvendo questões logísticas e de bem-estar animal, ao mesmo tempo em que mantém o ambiente tranquilo e sem motores a combustão que a caracteriza.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.