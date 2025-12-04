O poder do K-Pop: a influência cultural da Coreia do Sul no mundo

O K-Pop deixou de ser apenas um gênero musical para se tornar um dos maiores fenômenos culturais do planeta. A prova disso está no poder de mobilização de seus artistas. Um exemplo é Jin, membro do BTS, que após completar seu serviço militar em 2024, lançou dois álbuns solo e realizou sua primeira turnê mundial em 2025, gerando milhões de interações nas redes sociais.

Esse engajamento massivo é o motor da chamada "Hallyu", ou Onda Coreana. O movimento vai muito além das paradas de sucesso e dos clipes com milhões de visualizações. Ele dita tendências de comportamento, redefine padrões estéticos e movimenta bilhões de dólares anualmente em exportações culturais e turismo, consolidando a Coreia do Sul como uma potência na economia criativa.

A onda coreana em todos os setores

A influência sul-coreana é visível na moda, onde os "idols" do K-Pop se tornaram embaixadores globais de marcas de luxo como Chanel, Dior e Louis Vuitton. O que eles vestem em aeroportos ou em transmissões ao vivo esgota rapidamente nas lojas, criando um efeito imediato no mercado varejista. Peças de grifes e até itens de marcas locais ganham destaque instantâneo.

O mesmo acontece no setor de beleza. O fenômeno "K-beauty" popularizou rotinas de cuidados com a pele de múltiplos passos e produtos inovadores em todo o mundo. A busca por uma pele impecável, inspirada nos artistas coreanos, impulsionou um mercado que hoje compete diretamente com gigantes tradicionais da indústria cosmética ocidental.

No entretenimento, o sucesso de produções como o filme 'Parasita' (2020), vencedor do Oscar de Melhor Filme, e a série de grande audiência “Round 6” (Squid Game) não é um caso isolado. Essas obras se beneficiaram da porta aberta pela música, mostrando a força da narrativa sul-coreana para cativar uma audiência global, acostumada com os padrões de Hollywood.

Motor da economia sul-coreana

O impacto econômico é igualmente impressionante. O turismo na Coreia do Sul cresceu exponencialmente na última década, com fãs viajando para visitar locais de filmagem de clipes, frequentar cafés temáticos e comprar produtos exclusivos. Esse fluxo de visitantes gera receita direta para o país e fortalece a imagem da nação no exterior.

A Onda Coreana também funciona como uma vitrine para outros produtos do país, de carros e eletrônicos a alimentos. A associação de marcas a grupos como o BTS cria um selo de qualidade e modernidade, impulsionando as exportações e fortalecendo a economia de maneira ampla.

O fenômeno, que combina produções de alta qualidade com estratégias digitais e uma forte conexão com os fãs, transformou a Coreia do Sul em uma potência cultural. Sua influência redefine o entretenimento e estabelece novas tendências de consumo em todo o mundo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.