Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Nápoles: um roteiro de 3 dias pela cidade do sul da Itália

Da gastronomia autêntica aos tesouros arqueológicos de Pompeia; veja dicas do que fazer na fascinante e vibrante cidade italiana

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
04/12/2025 12:30

compartilhe

SIGA
x
Nápoles: um roteiro de 3 dias pela cidade do sul da Itália
Catedral de Napóles crédito: By Avemundi - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8943930

Berço da pizza e guardiã das ruínas de Pompeia, Nápoles pulsa com uma energia única no sul da Itália. A cidade, que vive à sombra do imponente vulcão Vesúvio, oferece uma mistura fascinante de história, arte e gastronomia de rua. Para quem tem pouco tempo, um roteiro de três dias é ideal para absorver a atmosfera vibrante e conhecer seus principais tesouros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Organizar o tempo é fundamental para aproveitar a viagem. O ideal é dedicar um dia ao centro histórico, outro para a imersão arqueológica nos arredores e o último para explorar a orla e os bairros mais elegantes. É sempre recomendável consultar os sites oficiais das atrações para confirmar horários de funcionamento e preços antes da visita.

Dia 1: coração histórico e pizza autêntica

Comece sua jornada pelo Centro Histórico, um labirinto de vielas declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Caminhe pela Spaccanapoli, a rua estreita que literalmente divide a cidade antiga ao meio. Aproveite para visitar a Capela Sansevero e admirar a escultura do Cristo Velado, uma obra de impressionante realismo.

Explore o Duomo di San Gennaro, a catedral da cidade, e não deixe de passar pela Via San Gregorio Armeno, famosa por suas lojas de presépios artesanais que funcionam o ano todo. Para o almoço, a escolha é óbvia: saboreie uma autêntica pizza margherita em uma das pizzarias tradicionais, como a L'Antica Pizzeria da Michele, que ficou famosa por aparecer no filme “Comer, Rezar e Amar”.

Dia 2: viagem no tempo em Pompeia e Herculano

O segundo dia é dedicado a uma das maiores tragédias da antiguidade. Pegue o trem da linha Circumvesuviana — verificando os horários e a disponibilidade do serviço com antecedência — e desça na estação Pompei Scavi para explorar as ruínas de Pompeia, a cidade romana que foi completamente soterrada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Caminhar por suas ruas de pedra, casas e anfiteatro é uma experiência inesquecível.

Se o tempo permitir, continue na mesma linha de trem até Herculano. Menor e mais bem preservada que Pompeia, a antiga cidade oferece uma visão ainda mais detalhada de como era a vida romana, com mosaicos e afrescos que resistiram ao tempo.

Dia 3: mar, castelos e a elegância napolitana

No último dia, explore a faceta costeira de Nápoles. Comece com uma caminhada pela Lungomare, a avenida beira-mar, que oferece vistas espetaculares da baía, da ilha de Capri e do Vesúvio. Visite o Castel dell'Ovo, o castelo mais antigo da cidade, que fica em uma pequena ilha conectada ao continente. A entrada costuma ser gratuita, mas é importante confirmar a política de visitação atual antes do passeio.

Siga para a imponente Piazza del Plebiscito, cercada por edifícios históricos como o Palácio Real e a Basílica de São Francisco de Paula. Finalize o dia explorando o bairro de Chiaia, conhecido por suas lojas de grife e cafés charmosos. Antes de ir embora, prove uma sfogliatella, doce folhado típico da região.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

italia napoles

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay