Nápoles: um roteiro de 3 dias pela cidade do sul da Itália

Berço da pizza e guardiã das ruínas de Pompeia, Nápoles pulsa com uma energia única no sul da Itália. A cidade, que vive à sombra do imponente vulcão Vesúvio, oferece uma mistura fascinante de história, arte e gastronomia de rua. Para quem tem pouco tempo, um roteiro de três dias é ideal para absorver a atmosfera vibrante e conhecer seus principais tesouros.

Organizar o tempo é fundamental para aproveitar a viagem. O ideal é dedicar um dia ao centro histórico, outro para a imersão arqueológica nos arredores e o último para explorar a orla e os bairros mais elegantes. É sempre recomendável consultar os sites oficiais das atrações para confirmar horários de funcionamento e preços antes da visita.

Dia 1: coração histórico e pizza autêntica

Comece sua jornada pelo Centro Histórico, um labirinto de vielas declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Caminhe pela Spaccanapoli, a rua estreita que literalmente divide a cidade antiga ao meio. Aproveite para visitar a Capela Sansevero e admirar a escultura do Cristo Velado, uma obra de impressionante realismo.

Explore o Duomo di San Gennaro, a catedral da cidade, e não deixe de passar pela Via San Gregorio Armeno, famosa por suas lojas de presépios artesanais que funcionam o ano todo. Para o almoço, a escolha é óbvia: saboreie uma autêntica pizza margherita em uma das pizzarias tradicionais, como a L'Antica Pizzeria da Michele, que ficou famosa por aparecer no filme “Comer, Rezar e Amar”.

Dia 2: viagem no tempo em Pompeia e Herculano

O segundo dia é dedicado a uma das maiores tragédias da antiguidade. Pegue o trem da linha Circumvesuviana — verificando os horários e a disponibilidade do serviço com antecedência — e desça na estação Pompei Scavi para explorar as ruínas de Pompeia, a cidade romana que foi completamente soterrada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Caminhar por suas ruas de pedra, casas e anfiteatro é uma experiência inesquecível.

Se o tempo permitir, continue na mesma linha de trem até Herculano. Menor e mais bem preservada que Pompeia, a antiga cidade oferece uma visão ainda mais detalhada de como era a vida romana, com mosaicos e afrescos que resistiram ao tempo.

Dia 3: mar, castelos e a elegância napolitana

No último dia, explore a faceta costeira de Nápoles. Comece com uma caminhada pela Lungomare, a avenida beira-mar, que oferece vistas espetaculares da baía, da ilha de Capri e do Vesúvio. Visite o Castel dell'Ovo, o castelo mais antigo da cidade, que fica em uma pequena ilha conectada ao continente. A entrada costuma ser gratuita, mas é importante confirmar a política de visitação atual antes do passeio.

Siga para a imponente Piazza del Plebiscito, cercada por edifícios históricos como o Palácio Real e a Basílica de São Francisco de Paula. Finalize o dia explorando o bairro de Chiaia, conhecido por suas lojas de grife e cafés charmosos. Antes de ir embora, prove uma sfogliatella, doce folhado típico da região.

