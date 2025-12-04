Como a vacina na gestante protege o bebê da bronquiolite? Entenda

A recomendação do Ministério da Saúde para que gestantes se vacinem contra a bronquiolite tem um objetivo claro: proteger os recém-nascidos nos seus primeiros e mais frágeis meses de vida. A estratégia funciona de forma eficaz, transformando o corpo da mãe em uma barreira de proteção para o bebê antes mesmo do nascimento.

Ao receber a vacina, o organismo da gestante produz uma grande quantidade de anticorpos específicos contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o principal causador da bronquiolite. Esses anticorpos são então transferidos para o feto através da placenta, em um processo conhecido como imunização passiva.

Dessa forma, o bebê já nasce com uma defesa natural contra a doença, que continua circulando em seu sangue durante os primeiros meses de vida. Este período é justamente o de maior vulnerabilidade, quando a infecção pelo VSR pode levar a quadros graves, com dificuldade respiratória e necessidade de internação.

Por que a proteção via placenta é tão importante?

Os recém-nascidos ainda não possuem um sistema imunológico totalmente desenvolvido para combater infecções de forma eficiente. Além disso, eles não podem receber a vacina diretamente nos primeiros meses, o que os deixa expostos ao vírus, que circula com mais intensidade durante o outono e o inverno.

A imunização da mãe contorna esse desafio. Os anticorpos maternos funcionam como um escudo temporário, mas crucial, até que o sistema imune do bebê amadureça e ele possa, eventualmente, desenvolver suas próprias defesas. Essa proteção inicial pode diminuir significativamente o risco de infecções graves e hospitalizações.

Quando a vacina deve ser aplicada?

Para garantir a máxima transferência de anticorpos, a aplicação da vacina é recomendada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação. Administrada em dose única a cada gravidez, ela pode ser aplicada simultaneamente com outras vacinas importantes, como as da influenza e da covid-19.

A bronquiolite é uma inflamação dos bronquíolos, as menores vias aéreas dos pulmões, e pode causar tosse intensa, chiado no peito e séria dificuldade para respirar em lactentes. A vacina, que começou a ser distribuída nacionalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2025, é considerada uma das principais ferramentas de prevenção para reduzir o impacto da doença.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.