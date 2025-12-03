Assine
Uma segunda chance para suas compras: como funcionam os apps que monitoram preços e estoques

Perdeu uma promoção ou um produto esgotou? Conheça aplicativos e extensões que te avisam quando a chance de comprar aquele item desejado reaparece.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
03/12/2025 16:14

Quem nunca sentiu a frustração de encontrar o produto perfeito online, apenas para se deparar com o temido aviso de "esgotado"? Ou pior, descobrir que aquela promoção relâmpago acabou minutos antes de você finalizar a compra? Para combater essa situação, diversos aplicativos e serviços online estão ganhando popularidade, funcionando como uma espécie de "repescagem" para o consumidor.

Essas ferramentas digitais atuam como vigias particulares, monitorando páginas de produtos e notificando o usuário assim que um item esgotado volta ao estoque ou quando o preço cai. Elas oferecem uma segunda chance para quem perdeu a oportunidade inicial, automatizando um processo que antes dependia de sorte e de muitas atualizações manuais na página.

Como funcionam os alertas?

A tecnologia por trás da maioria desses serviços é baseada em robôs que verificam constantemente as páginas de e-commerce. O processo para o usuário costuma ser simples: basta acessar o site ou app da ferramenta e buscar pelo produto desejado. A partir daí, o sistema assume a tarefa de monitoramento.

Esses robôs acessam as páginas das lojas em intervalos regulares, procurando por mudanças específicas, como a alteração do status de "indisponível" para "em estoque" ou a queda de um preço. Assim que a condição desejada é encontrada, o sistema dispara uma notificação automática para o usuário, geralmente por e-mail ou mensagem no aplicativo.

Principais ferramentas disponíveis no Brasil

Existem diferentes tipos de serviços que ajudam o consumidor a encontrar o melhor momento para comprar. Conheça alguns dos mais populares:

  • Comparadores de preço: Plataformas como Zoom e Buscapé são as mais conhecidas no Brasil. Além de listar preços de um mesmo item em várias lojas, elas oferecem a função de "Alerta de Preço", que avisa quando o produto atinge o valor que você deseja pagar.

  • Extensões para navegador: Ferramentas como Keepa e CamelCamelCamel são focadas na Amazon e funcionam adicionando um gráfico com o histórico de preços diretamente na página do produto. Elas são ideais para saber se uma promoção é realmente vantajosa e permitem criar alertas de queda de preço.

  • Comunidades de ofertas: Sites como Pelando e Promobit funcionam com base na colaboração dos próprios usuários, que compartilham promoções e cupons de desconto que encontram. São ótimos para descobrir ofertas relâmpago em uma vasta gama de lojas.

Grandes varejistas como Magazine Luiza, Amazon Brasil e Americanas também oferecem uma função nativa de "avise-me quando chegar". No entanto, as ferramentas de terceiros podem oferecer mais flexibilidade, permitindo monitorar diversas lojas simultaneamente e criar alertas de preço personalizados, o que devolve ao consumidor o poder de fazer a melhor compra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

