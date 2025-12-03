Red Dead Redemption na Netflix: como jogar no seu celular agora

O clássico de Velho Oeste “Red Dead Redemption”, da Rockstar Games, está disponível desde 2 de dezembro de 2025 para jogar em celulares e tablets. A novidade faz parte do catálogo da Netflix Games e pode ser acessada sem custo adicional por todos os assinantes da plataforma de streaming, tanto em dispositivos Android quanto iOS.

Diferente de outros serviços, o jogo é baixado diretamente no seu dispositivo e funciona de forma nativa, com controles otimizados para a tela sensível ao toque. Isso significa que o game utiliza o poder de processamento do seu celular ou tablet e ocupa espaço no armazenamento interno.

A versão que chega ao serviço é a mesma do relançamento para plataformas modernas, que chegou simultaneamente ao PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. Ela inclui o jogo base completo e a aclamada expansão “Undead Nightmare”, que coloca o protagonista John Marston em uma aventura de sobrevivência contra zumbis.

Como baixar e jogar Red Dead Redemption no celular

O processo para acessar o game é simples e integrado ao aplicativo da Netflix. Basta seguir os passos abaixo para começar a sua jornada pelo Velho Oeste diretamente na palma da sua mão.

Abra o aplicativo da Netflix no seu smartphone ou tablet. Navegue até a aba "Jogos" no menu inferior. Procure por “Red Dead Redemption” na lista ou utilize a barra de busca. Toque em "Instalar" para ser redirecionado à sua loja de aplicativos (App Store ou Google Play Store). Baixe o aplicativo específico do jogo e aguarde a instalação. Abra o game e faça o login com os dados da sua conta da Netflix para começar a jogar.

Requisitos mínimos para jogar

Para garantir uma experiência fluida, é importante que seu dispositivo atenda a algumas especificações básicas. Confira os requisitos mínimos de sistema para cada plataforma:

Android: sistema operacional Android 8.0 ou superior.

iOS: iPhone 11 ou posterior, iPad (9ª geração) ou posterior, iPad mini (6ª geração) ou posterior, iPad Air (4ª geração) ou posterior, e iPad Pro (5ª geração) ou posterior; com sistema iOS 15 ou iPadOS 15, ou superior.

Armazenamento: o jogo ocupa aproximadamente 3.1GB de espaço no iOS (verifique o espaço necessário para Android na Play Store).

É importante notar que o jogo exige uma conexão constante com a internet para verificação de assinatura da Netflix e não possui um modo offline. Além disso, a versão para dispositivos móveis não inclui o modo multiplayer.

A inclusão de um título de grande porte como este reforça a estratégia da Netflix de consolidar seu serviço de jogos como um benefício cada vez mais valioso para seus assinantes, competindo diretamente com outras plataformas do mercado.

