10 profissões bem remuneradas no mercado brasileiro em 2026

O mercado de trabalho brasileiro se prepara para 2026 com um foco claro em tecnologia, dados e gestão estratégica. Planejar a carreira exige olhar para o futuro e entender quais áreas não apenas oferecem estabilidade, mas também as remunerações mais altas. É importante notar que as faixas salariais podem variar significativamente conforme o porte da empresa, a região e o nível de experiência do profissional.

A transformação digital continua sendo o principal motor dessas mudanças, impulsionando a demanda por profissionais capazes de otimizar processos e liderar equipes em um cenário competitivo. Além das carreiras consolidadas, novas áreas como Engenharia de IA, Especialista em ESG e a função de Controller ganham destaque com remunerações atrativas.

Abaixo, apresentamos 10 profissões que despontam com altos salários projetados para os próximos anos no Brasil, refletindo as principais tendências econômicas e de inovação.

Diretor geral (CEO): no topo da hierarquia corporativa, este profissional é responsável pela visão estratégica e pelos resultados da empresa. A remuneração reflete o alto nível de responsabilidade, com salários que podem ultrapassar os R$ 80 mil em grandes companhias. Médico especialista: áreas como cirurgia, cardiologia e oncologia continuam em alta demanda. A combinação de anos de estudo e alta especialização garante salários que podem partir de R$ 30 mil, variando conforme a especialidade e a região. Gerente de engenharia de software: lidera as equipes que desenvolvem as tecnologias centrais de uma empresa. Este cargo exige tanto conhecimento técnico quanto habilidades de gestão, com salários que variam entre R$ 25 mil e R$ 45 mil. Cientista de dados: especialista em transformar grandes volumes de dados em informações estratégicas para o negócio. É uma das carreiras mais promissoras da atualidade, com remunerações que variam de R$ 9 mil a R$ 28 mil. Diretor financeiro (CFO): responsável pela saúde financeira e planejamento de investimentos de uma organização. O cargo é vital para a sustentabilidade do negócio, com salários que podem chegar a R$ 65 mil, dependendo do porte da empresa. Especialista em segurança da informação: com o aumento das ameaças cibernéticas, proteger os dados de uma empresa tornou-se prioridade. Profissionais desta área são altamente valorizados, com salários que podem alcançar R$ 25 mil em posições sênior. Gerente jurídico: atua na gestão de questões legais, contratos e conformidade (compliance). A complexidade do ambiente regulatório no Brasil valoriza este profissional, cuja remuneração pode superar os R$ 30 mil. Gerente de agronegócio: o setor é um dos pilares da economia brasileira. Gerentes que combinam conhecimento de produção com gestão e tecnologia podem ter salários que partem de R$ 20 mil. Engenheiro de Inteligência Artificial: desenvolve soluções e algoritmos de IA para otimizar operações e criar produtos inovadores. A demanda por esses especialistas está em alta, com salários que podem variar de R$ 19.500 a R$ 27.100. Diretor comercial: lidera as estratégias de vendas e expansão de mercado. O impacto direto nos resultados da empresa justifica os altos salários, que costumam variar entre R$ 30 mil e R$ 50 mil.

Nota: As faixas salariais apresentadas são estimativas baseadas em médias de mercado e podem variar significativamente conforme porte da empresa, região, experiência e qualificações do profissional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.