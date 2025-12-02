Assine
Economia

PPP no Brasil: como funcionam as parcerias público-privadas em obras

Modelo de contrato para grandes obras é comum no país, mas frequentemente enfrenta entraves judiciais; entenda as vantagens e os riscos

02/12/2025 16:32

Trabalhadores em uma obra

Suspensões judiciais de grandes licitações colocam em evidência um modelo de contratação cada vez mais comum no Brasil: as parcerias público-privadas, conhecidas como PPPs. Projetos paralisados por supostas irregularidades ilustram os desafios de um arranjo que promete agilidade, mas que frequentemente esbarra em complexidades contratuais e jurídicas.

Uma PPP é, em essência, um contrato de longo prazo entre o governo e uma empresa privada, regulamentado pela Lei nº 11.079/2004. Por meio dele, a companhia assume a responsabilidade de construir, operar e manter um serviço ou infraestrutura de uso público, como hospitais, rodovias, presídios ou redes de saneamento. Em troca, recebe pagamentos periódicos do poder público ao longo de décadas.

O modelo se diferencia de uma obra tradicional, na qual o governo paga pela construção e depois assume a gestão. Com a PPP, cujo valor mínimo de contrato é de R$ 10 milhões, o parceiro privado realiza o investimento inicial. Isso alivia o caixa do governo no curto prazo e permite tirar projetos do papel sem um grande desembolso imediato, que será compensado por contraprestações públicas futuras.

Vantagens e desvantagens do modelo

A principal vantagem para a administração pública é a capacidade de realizar grandes obras sem comprometer o orçamento de uma só vez. Além disso, o governo transfere para a iniciativa privada os riscos de engenharia e a responsabilidade pela eficiência da operação, aproveitando a especialização técnica do parceiro.

Por outro lado, o principal risco está no custo final. Embora não haja um grande desembolso inicial pelo Estado, o valor total pago ao longo de 5 a 35 anos de contrato costuma ser significativamente maior do que o custo de uma obra pública convencional. Outro ponto crítico é a complexidade dos contratos, que exigem uma fiscalização rigorosa para garantir que o serviço seja entregue com a qualidade esperada.

Por que tantas PPPs acabam na Justiça?

A complexidade dos contratos e os altos valores envolvidos tornam as parcerias público-privadas um alvo frequente de questionamentos. Muitas disputas judiciais nascem de suspeitas de falta de transparência ou de cláusulas que favorecem excessivamente o parceiro privado, gerando prejuízo aos cofres públicos.

Falhas no edital de licitação também são um motivo comum para a suspensão de projetos. Qualquer indício de direcionamento ou de critérios que restrinjam a competição pode levar órgãos de controle ou concorrentes a acionarem a Justiça, paralisando o processo antes mesmo de ele começar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

