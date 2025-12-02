Roteiro pelo sertão mineiro: 5 oásis de natureza e resistência para conhecer

O norte de Minas Gerais guarda paisagens que parecem saídas das páginas de um livro, onde o sertão árido se abre em oásis verdes e cheios de vida. Conhecidas como veredas, essas nascentes de rios e refúgios de biodiversidade enfrentam pressões ambientais, como o uso intensivo de recursos hídricos pela agricultura. A vulnerabilidade hídrica da região torna a visita a esses lugares uma experiência que pede consciência e reflexão.

Explorar esses destinos é mais do que turismo; é uma imersão na cultura e na natureza de uma das regiões mais emblemáticas do Brasil. Apresentamos um roteiro com cinco desses oásis mineiros que precisam ser conhecidos e, acima de tudo, preservados.

Roteiro pelas veredas do sertão mineiro

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

Localizado entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, o parque é um tesouro arqueológico e natural. Suas grutas monumentais abrigam pinturas rupestres com até 9 mil anos. O rio Peruaçu, que esculpiu esses paredões ao longo de milênios, depende das águas subterrâneas que hoje estão sob risco. Uma visita guiada revela a grandiosidade de salões como o da Gruta do Janelão e a importância vital da água para manter esse ecossistema intacto. Parque Nacional Grande Sertão Veredas

Imortalizado na obra de Guimarães Rosa, este parque é a alma do sertão mineiro. O cenário é dominado pelas veredas, com seus coqueiros de buriti enfileirados ao longo dos cursos d'água. É um convite para caminhadas contemplativas e para entender na prática como a água brota do chão e dá vida a todo o entorno. A pressão sobre os lençóis freáticos é uma ameaça a essas nascentes, podendo alterar a paisagem que inspirou um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Parque Estadual da Lapa Grande

Nos arredores de Montes Claros, o maior centro urbano da região, o parque funciona como uma importante caixa d'água para a cidade. Além da famosa Gruta da Lapa Grande, o local protege nascentes e a vegetação de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Percorrer suas trilhas é entender a conexão direta entre a preservação ambiental e a qualidade de vida nas cidades, um elo que evidencia a importância da gestão sustentável dos recursos hídricos. Comunidade Quilombola de Brejo dos Crioulos

O turismo de base comunitária oferece uma perspectiva única sobre a relação entre o povo sertanejo e a natureza. Em Brejo dos Crioulos, entre São João da Ponte e Varzelândia, os moradores preservam um modo de vida tradicional diretamente ligado às veredas. A água garante o sustento, a cultura e a identidade da comunidade. Conhecer o local é apoiar a resistência de um povo que luta pela terra e pela permanência de suas fontes de água. Parque Estadual de Serra Nova e Talhado

Na divisa com a Bahia, este parque abriga cânions, cachoeiras e mirantes com vistas espetaculares do sertão. A água que corre por suas serras forma poços e quedas d’água que servem de refúgio nos dias quentes. A beleza do local está na força da água que molda a rocha e sustenta a vegetação. Visitar a região é uma oportunidade de testemunhar a resiliência da natureza, ao mesmo tempo em que se reflete sobre sua fragilidade diante da ação humana.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.