Os heróis de Cosmic Invasion: quem são eles nos quadrinhos da Marvel

O recém-lançado "Marvel Cosmic Invasion" já é um sucesso entre os jogadores, mas muitos se perguntam sobre a origem dos personagens que controlam. O jogo mistura nomes conhecidos com heróis que, até então, viviam apenas nas páginas dos quadrinhos. Conhecer suas histórias torna a aventura pelo universo cósmico da Marvel ainda mais interessante.

Nova (Richard Rider)

Um dos heróis cósmicos mais populares, Richard Rider era um estudante comum até encontrar Rhomann Dey, o último membro da Tropa Nova de Xandar. Gravemente ferido, o alienígena transferiu seus poderes para o jovem, que se tornou o Nova.

Com o tempo, Rider aprendeu a controlar a Força Nova, um poder quase ilimitado. Ele foi protagonista de sagas importantes como "Aniquilação", onde liderou a resistência contra uma onda de destruição que varreu o universo. Sua jornada é marcada por sacrifício e heroísmo em escala galáctica.

Gamora

Conhecida como a "mulher mais perigosa da galáxia", Gamora tem um passado trágico. Ela é a única sobrevivente de sua espécie, os Zen-Whoberi, que foram exterminados por uma ordem de Thanos. O vilão a adotou e a treinou para ser uma assassina implacável.

No entanto, ela se rebelou contra seu pai adotivo e dedicou sua vida a detê-lo. Sua habilidade em combate é incomparável e, apesar de sua reputação, ela frequentemente age pelo bem maior, tornando-se uma peça fundamental na equipe dos "Guardiões da Galáxia".

Quasar (Wendell Vaughn)

Wendell Vaughn era um agente da S.H.I.E.L.D. considerado inapto para o trabalho de campo por sua falta de instinto assassino. Durante um ataque, ele vestiu as Bandas Quânticas, artefatos de poder imenso, para protegê-las e, para surpresa de todos, conseguiu controlá-las justamente por sua personalidade pacífica.

Como Quasar, ele se tornou o Protetor do Universo, um título cósmico de grande responsabilidade. Diferente de outros heróis, Vaughn usa seus poderes, que manipulam energia, de forma mais defensiva e calculada, sendo um dos guardiões mais poderosos da galáxia.

Phyla-Vell

Com uma origem complexa, Phyla-Vell é uma filha criada artificialmente do herói Kree original, Capitão Marvel (Mar-Vell). Ela surgiu após uma alteração na realidade e, desde então, buscou seu lugar no universo, adotando diferentes mantos ao longo de sua trajetória.

Ela já foi a nova Capitã Marvel, Quasar e, mais tarde, Mártir. Impulsiva e poderosa, Phyla-Vell também integrou os "Guardiões da Galáxia", onde desenvolveu um importante relacionamento com a telepata Dragão da Lua. Sua história é uma constante busca por identidade e propósito.

