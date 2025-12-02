Pelo Brasil: 5 projetos que transformaram áreas urbanas degradadas

Enquanto moradores de Belo Horizonte aguardam uma solução para a Lagoa Seca, no bairro Belvedere, outras cidades brasileiras já mostraram que é possível transformar áreas urbanas degradadas em espaços públicos vibrantes. A recuperação de locais abandonados ou subutilizados não apenas renova a paisagem, mas também melhora a qualidade de vida da população.

De antigas áreas industriais a viadutos, conheça cinco projetos que revitalizaram seus espaços e se tornaram exemplos de sucesso pelo país, servindo de inspiração para novos desafios urbanos.

Parque Minhocão, São Paulo (SP)

O que antes era apenas o Elevado Presidente João Goulart, uma via expressa barulhenta no centro de São Paulo, se transforma em um grande parque linear durante a noite e aos fins de semana. A iniciativa desativou o tráfego de veículos em horários específicos, abrindo espaço para pedestres, ciclistas e eventos culturais. O sucesso do projeto impulsionou a discussão para sua transformação definitiva em um parque suspenso, integrando mais verde a uma das áreas mais densas da capital paulista.

Porto Maravilha, Rio de Janeiro (RJ)

A zona portuária do Rio de Janeiro, historicamente uma área degradada, passou por uma das maiores intervenções urbanas do país para os Jogos Olímpicos de 2016. O projeto Porto Maravilha substituiu um viaduto por um túnel e uma ampla avenida de superfície, o Boulevard Olímpico. O local ganhou novas atrações, como o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio (MAR), e se tornou um dos principais pontos de encontro e turismo da cidade.

Cais do Sertão, Recife (PE)

Antigos armazéns abandonados no porto de Recife deram lugar a um dos mais importantes centros culturais do Nordeste. O Cais do Sertão é um museu interativo que homenageia a cultura nordestina, com foco na vida e obra de Luiz Gonzaga. A revitalização do espaço não só preservou o patrimônio histórico local, como também integrou a área do Marco Zero a um novo circuito cultural e de lazer, atraindo moradores e turistas.

Ópera de Arame, Curitiba (PR)

Construída em uma pedreira desativada, a Ópera de Arame é um dos cartões-postais de Curitiba. Com sua estrutura tubular e teto transparente, o teatro se integra perfeitamente à natureza ao redor, cercado por um lago e vegetação exuberante. O espaço, que antes era uma cicatriz na paisagem urbana, hoje é um palco para grandes espetáculos e um exemplo de como a arquitetura pode dialogar com o meio ambiente para criar locais únicos.

Parque do Cocó, Fortaleza (CE)

Considerado um dos maiores parques urbanos da América Latina, o Parque do Cocó é o resultado de uma longa mobilização popular para proteger uma imensa área de mangue ameaçada pela especulação imobiliária. Hoje, o local é uma unidade de conservação fundamental para o equilíbrio ambiental de Fortaleza. Oferece trilhas, passeios de barco e espaços para atividades físicas, garantindo a preservação de um ecossistema vital e proporcionando lazer em contato com a natureza.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.